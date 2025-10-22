Idris Elba tauscht Flugzeuge gegen Züge in der zweiten Staffel von Hijack

HQ

Die erste Staffel des Dramas Apple TV Hijack war am Ende so erfolgreich, dass grünes Licht für eine Nachfolgestaffel gegeben wurde. Es war eine etwas seltsame Entscheidung, da die erste Staffel ein komplettes Paket war, in dem gezeigt wurde, wie ein Mann die Entführung eines Passagierflugzeugs verhinderte und schließlich einen Terroranschlag verhinderte. Als Apple eine zweite Staffel mit dem gleichen Mann in der Hauptrolle versprach, fühlte es sich ein wenig seltsam und massiv unglücklich für diese heldenhafte Hauptrolle an.

Aber wie auch immer, Hijack wird bald wieder da sein. Idris Elba wird als Sam Nelson zurückkehren, um die Serie zu spielen, und der Hauptunterschied besteht diesmal darin, dass er Flugreisen gegen Zugreisen eintauscht. Ja, die zweite Staffel von Hijack spielt in einem Zug, der anscheinend mit Sprengstoff manipuliert und auf einen Weg gebracht wurde, um maximale Zerstörung zu verursachen. Wird Sam dieses Mal in der Lage sein, den Tag zu retten?

Wir haben noch keinen vollständigen Trailer, nur einen kurzen Teaser, den ihr unten sehen könnt, aber wir wissen, dass Hijack bereits am 14. Januar 2026 zu Apple TV zurückkehrt.