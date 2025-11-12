Idris Elba kehrt als Luther zurück: Ein weiterer Film kommt auf Netflix

HQ

Nachdem Netflix sich vor ein paar Jahren die Rechte an dem Luther Nachfolgefilm Luther: The Fallen Sun gesichert hatte, stellte sich beim Ende des Films die Frage, was als nächstes für Idris Elbas düsteren Detektiv kommen würde. Darauf haben wir jetzt eine Antwort, denn der Streaming-Riese hat bestätigt, dass ein weiterer Film auf dem Weg ist.

Ja, Netflix hat grünes Licht für einen weiteren Luther Film gegeben. Wir haben noch keinen offiziellen Titel, aber wir wissen, dass Elba als Titelfigur zurückkehren wird und dass er von Luther Veteranen und langjährigen Darstellern unterstützt wird, Ruth Wilson als Alice und Dermot Crowley als DSU Martin Schenk.

Ansonsten hat Netflix auch einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was zu erwarten ist: "Luther wurde inmitten einer neuen Welle brutaler, scheinbar willkürlicher Morde heimlich wieder in den Dienst gerufen. Aber wie kann er London retten, wenn alle auf allen Seiten ihn tot sehen wollen?"

Sind Sie gespannt auf mehr Luther ? Wenn Sie The Fallen Sun noch nicht gesehen haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension des Films hier.