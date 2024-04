Idris Elba ist zuversichtlich, dass ein weiterer Luther-Film gedreht wird

HQ

Als Luther: The Fallen Sun letztes Jahr sein Debüt auf Netflix feierte, endete der Film mit einem massiven Teaser, dass die von Idris Elba gespielte Figur bald in viel größere Ereignisse verwickelt sein würde, anstatt nur Serienmörder in London zu jagen. Aber wir haben noch nicht wirklich gehört, wie diese Pläne aussehen könnten, da noch kein Nachfolgefilm wirklich in die Tat umgesetzt wurde.

Im Gespräch mit Collider über die Zukunft von Luther hat Elba erklärt, dass er zuversichtlich ist, dass irgendwann ein weiterer Film mit der Figur in der Hauptrolle gedreht wird.

"Die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen eigentlich sehr gut. Ich möchte keine exklusiven Ankündigungen machen, aber es sieht gut aus für den alten Johnny Boy."

Bisher gibt es noch kein grünes Licht für einen Nachfolgefilm, also müssen wir einfach abwarten, was darauf hinausläuft, zumal Elba versichert hat, dass er derzeit nicht an der Produktion eines Drehbuchs beteiligt ist.