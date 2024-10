Idris Elba erklärt, warum er nach Afrika zieht

HQ

Idris Elba plant einen Umzug. Normalerweise ist es nicht gerade berichtenswert, wenn Prominente umziehen, aber Elba möchte daraus eine große Sache machen, da er viele Pläne für zukünftige Filme auf dem Kontinent hat. Im Gespräch mit der BBC erklärte Elba, dass er seine Starpower nutzen wolle, um das afrikanische Filmgeschäft zu stärken.

"Ich denke, dass ich in den nächsten fünf, zehn Jahren umziehen werde, so Gott will. Ich bin hier, um die Filmindustrie zu stärken... Das werde ich von Übersee aus nicht tun können. Ich muss im Land sein, auf dem Kontinent", sagte er. "Ich werde in Accra leben, ich werde in Freetown [Sierra Leones Hauptstadt] leben, ich werde in Sansibar leben. Ich werde versuchen, dorthin zu gehen, wo sie Geschichten erzählen - das ist wirklich wichtig."

Elba ist der Meinung, dass Afrikaner im Mittelpunkt jedes Teils des Filmemachens stehen sollten. Er hofft, dass die Menschen, so wie das Publikum eine Vorstellung von westlichen Großstädten wie Los Angeles oder London hat, ein Verständnis für Afrika entwickeln können, ohne unbedingt dort gewesen zu sein.

"Wenn Sie sich einen Film oder irgendetwas ansehen, das mit Afrika zu tun hat, werden Sie nur ein Trauma sehen, wie wir Sklaven waren, wie wir kolonisiert wurden, wie es nur Krieg ist, und wenn Sie nach Afrika kommen, werden Sie feststellen, dass es nicht wahr ist", fuhr er fort. "Es ist also wirklich wichtig, dass wir diese Geschichten unserer Tradition, unserer Kultur, unserer Sprachen, der Unterschiede zwischen einer Sprache und einer anderen besitzen. Das weiß die Welt nicht."

