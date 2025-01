id Softwarehersteller bestätigt, dass Doom: The Dark Ages keinen Multiplayer hat

HQ

Du hast es vielleicht vergessen, aber Doom (2016) und Doom: Eternal hatten Multiplayer-Funktionen, auch wenn du sie bei deinem Fest der Dämonenzerstückelung vielleicht übersehen hast. Aber für The Dark Ages (hier ist unsere Vorschau) hat id Software beschlossen, alles zu eliminieren, was nicht ganz dem Spaß dient, der Doom Slayer selbst zu sein. Dies wurde von Doom: The Dark Ages Executive Producer Marty Stratton in einer Fragerunde bestätigt (danke, Gamingbolt).

"Wir wollten uns im Grunde befreien, um Dinge wie das Atlan und das Mech-Erlebnis und das Drachenerlebnis zu erschaffen. Das ist beides fast wie Minispiele innerhalb des Spiels. Wir wissen, dass unsere Kampagnen zu einem großen Teil das sind, was die Leute bei den modernen DOOM-Spielen spielen, also haben wir uns entschieden, all unsere Bemühungen darauf zu stecken und wirklich das größte und beste DOOM-Spiel zu entwickeln, das wir je gemacht haben."

In der gleichen Fragerunde erweiterte Eurogamer diese Informationen mit den Worten des Direktors des Spiels Hugo Martin:

"Deshalb konnten wir den Drachen und den Atlan [Mech] einbauen", sagte er. "Ich meine, das sind Dinge, die wir schon seit mehreren Spielen im Spiel machen wollten, aber nicht konnten, weil wir eine Multiplayer-Komponente hatten - die wir geliebt haben -, aber eigentlich sollte es sich nur auf die Einzelspielerkampagne konzentrieren und das Erlebnis für die Spieler verbessern."

Glaubst du, dass es eine gute Entscheidung war, den Multiplayer in Doom zu opfern, um diese Einzelspieler-Abschnitte zu verbessern?