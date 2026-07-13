Id Software "Wir haben immer noch die Crew, die wir brauchen, um das Spiel und die Technik zu bauen, für die wir bekannt sind."

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Nach den jüngsten Xbox-Entlassungsmeldungen wurden viele Informationen über den Zustand von id Software geteilt, wobei einige Berichte behaupten, der Doom: The Dark Ages Schöpfer habe "keine Programmierer mehr", während andere die Situation als "Blutbad" betrachten. Es versteht sich von selbst, dass viele befürchtet haben, dass dies das Ende der kreativen Bemühungen von id Software bedeutet und dass das Studio stattdessen zu einem Support-Entwickler umgewandelt wird. Vielleicht auch nicht...

Kürzlich veröffentlichte id Software eine Stellungnahme in den sozialen Medien, in der ausdrücklich heißt: "Während unser Studio betroffen war, verteilten sich diese Änderungen auf Teams hinweg. Wir haben immer noch das Team, das wir brauchen, um die Spiele und die Technik zu bauen, für die wir bekannt sind. Das Team ist heute ungefähr so groß wie bei der Entwicklung von Doom (2016)."

Der Entwickler erklärt außerdem, dass es sein flaches Hierarchie-Design beibehält und dass es im August auf der QuakeCon präsent sein wird, während er gleichzeitig erklärt, dass es sich dabei befindet, "sich gegenseitig und Teammitglieder zu unterstützen, die betroffen sind."

Das sind also zumindest gute Nachrichten für diejenigen, die sich um die Zukunft von id Tech und zukünftige Titel des sehr talentierten Studios sorgen.