Id Software über die Zukunft von Doom: "Doom hat noch viel Leben in sich und uns fehlen nie die Ideen"

HQ

Doom ist bereits eines der geschichtsträchtigsten und kultigsten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Es ist auch eines, das in der modernen Ära des Spielens mit hervorragenden Folgen wie Doom (2016), Doom Eternal und sicherlich auch dem kommenden Doom: The Dark Ages weiterhin überrascht und gedeiht.

Da Doom diesen Mai um den mittelalterlichen Prequel-Titel erweitert wird, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns mit dem ausführenden Produzenten von id Software, Marty Stratton, zusammenzusetzen, um darüber zu sprechen, wie die Zukunft von Doom nach The Dark Ages aussieht. Das Wichtigste ist zu beachten? Doom wird in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen.

Stratton erzählte uns: "Wir haben uns voll und ganz auf das dunkle Zeitalter konzentriert. Es ist nicht so, dass wir nicht mehrere Teams haben, die an mehreren Projekten arbeiten, also wissen Sie wieder, dass Hugo [Martin] einen erstaunlichen Job gemacht hat, dieses Universum aufzubauen, das Team, das zusammenarbeitet. Also, es gibt... Ideen gibt es immer. Es gibt andere Ideen für Dinge, die man im zentralen Zeitrahmen machen kann, es ist ein sehr, sehr reichhaltiges Universum, aber wir sind ein kleines Team, das sich immer wirklich auf das konzentriert, was wir für die Fans gerade umsetzen müssen, und das war buchstäblich bei The Dark Ages der Fall. Wir werden also sehen, was als nächstes kommt, aber Doom ist... Weißt du, Doom hat noch viel Leben in sich und uns mangelt es nie an Ideen. Unabhängig von der IP oder einfach nur kreativen Ambitionen ist es ein großartiger Ort zum Arbeiten."

Ihr könnt euch unser vollständiges Doom: The Dark Ages Interview unten ansehen, um Informationen über den Multiplayer, die Story, die Sandbox-ähnlichen Levels und mehr zu erhalten. Andernfalls wird Doom: The Dark Ages am 15. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht, auch als Ankunft am ersten Tag auf Game Pass.