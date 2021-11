Id Software sucht Entwickler für "langjährigen, ikonischen" First-Person-Shooter

HQ

Stellenangebote bei id Software liefern Hinweise darauf, dass die Entwickler bereits an einem neuen Ego-Shooter arbeiten. Eine der Rollen, die das Unternehmen derzeit zu besetzen versuchen, ist ein Entwickler, der aufwändige Hintergründe für Videospiele entwickelt. Das Aufgabenfeld sieht "die Visualisierung und Umsetzung von Sci-Fi- und Fantasy-Umgebungen und Skyboxen in AAA-Qualität" vor, die in einem "lang andauernden, ikonischen Aktion-FPS" zum Einsatz kommen sollen. Id Softwares erfolgreiche Actionspiele sind Rage, Wolfenstein, Quake und Doom und nicht all diese Titel passen zur Beschreibung (die letzten beiden Beispiele aber schon).