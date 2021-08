Id Software schießt Quake auf Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch

Das originale Quake könnt ihr ab sofort auch auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One spielen. In diesem ikonischen Ego-Shooter spielt ihr einen Typen namens Ranger, der eine uralte Gefahr abwehren muss. Dafür muss er in verschiedenen Leveln magische Runen sammeln und währenddessen düstere Fantasy-Kreaturen abschießen.

Laut id Software handelt es sich hierbei um eine "aktualisierte und visuell überarbeitete, verbesserte Version" des Originalspiels, das moderne Breitbild-Darstellungsmöglichkeiten, neue Grafikeinstellungen und je nach Plattform Auflösungsverhältnisse bis zu 4K-Qualität bietet. Neben der Kampagne werden vier Erweiterungen ("The Scourge of Armagon", "Dissolution of Eternity", "Dimension of the Past" und ein neues, feuriges Lava-Level namens "Dimension of the Machine") bereitstehen. All diese Inhalte werdet ihr lokal zu viert im Splitscreen oder Online mit Freunden zusammenspielen können.

Mit ebenso vielen Menschen könnt ihr offline in die Arena abtauchen, wohingegen in Online-Partien bis zu acht Mitspieler erlaubt sind. Crossplay ist zwischen allen Plattformen möglich, dedizierte Server stehen dafür bereit. Offiziell kuratierte Mods sollen irgendwie nachgeliefert werden, aktuell könnt ihr wohl aber bereits die beliebte Fan-Umsetzung Quake 64 herunterladen. Auf der Nintendo Switch gibt es sogar Bewegungssteuerung. 10 Euro zahlt ihr pro Plattform für das alles.