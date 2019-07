id Software: Multiplayer von Doom Eternal ist "genauso befriedigend, wie Einzelspielermodus"

Das Doom-Reboot von 2016 war ein großartiges Ballerspiel, das brutal, hektisch und unterhaltsam war. Leider kann man das Gleiche nicht über den Multiplayer-Teil sagen, der zwar noch lange von id Software mit Inhalten erweitert wurde, ansonsten aber keine allzu große Aufmerksamkeit erhielt. Beim Nachfolger Doom Eternal möchte das Studio die Sache erneut versuchen und vergangene Fehler korrigieren. Der Entwickler ist von seinem Konzept jedenfalls überzeugt, denn sie glauben, dass ihr Multiplayer ebenso befriedigend ist, wie der Einzelspielermodus.

In einem Interview mit VGC sprechen Executive Producer Marty Stratton und Creative Director Hugo Martin über den Multiplayer von Doom Eternal, der nur im sogenannten Battle Mode verfügbar ist. Darin treten zwei Spieler als mächtiger Doom Slayer gegen dämonische Widersacher an.

"Ich denke, es wird genauso zufriedenstellend, wie die Einzelspielerkampagne. Wir spielen es die ganze Zeit intern und es ist wirklich, wirklich fantastisch", sagte Hugo Martin zum Battle Mode im Interview.

"Mit Doom 2016 haben wir gelernt, dass id beim Thema Game-Design [selbstständig] lenken muss und nicht [anderen Trends] folgen sollte", erklärt Marty Stratton. "In der Einzelspielerkampagne haben wir geleitet, aber im Multiplayer-Modus sind wir [anderen] gefolgt. Fans und Kritiker haben das aufgegriffen. Es ist ein guter Modus und das Spielen macht Spaß, aber er ist nicht unbedingt originell."

"Diesmal wollten wir uns wirklich wie in Doom fühlen. Wir haben die DNA des 'Doom Dance' - [...] ein Jäger gegen viele Dämonen - genommen und daraus eine wettbewerbsfähige, soziale Erfahrung gemacht. Als wir einen Jäger auf der Bühne hatten und Spieler die Dämonen kontrollieren ließen, fühlte sich das richtig gut an. Wir möchten den Spielern lieber ein unglaublich aufpoliertes und packendes Erlebnis bieten, das wirklich [auf den Punkt gestaltet wurde], als etwas, das mit einer Million Modi immens ist - was wir auch in Doom 2016 getan haben."

Denkt ihr, dass der Multiplayer-Part von Doom Eternal diesmal besser wird?