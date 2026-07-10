Id-Software-Legende John Carmack: "Spiele müssen erfolgreich sein, nicht nur geliebt werden"

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Obwohl John Carmack seit 13 Jahren id Software verlassen hat, wird er für immer eng mit dem ikonischen Studio verbunden sein, das er einst mitbegründete. Was hält er also wirklich davon, dass Microsoft nun fast drei Viertel des legendären Entwicklerteams entlässt, wahrscheinlich die Id-Tech-Spiele-Engine endgültig abschaltet und das Team in ein scheinbares Support-Studio verwandelt?

Carmack hat sich inzwischen über soziale Medien zu diesem Thema geäußert und schreibt wenig sentimental, dass er seine frühere Aussage bedauert, dass Microsoft ein guter Eigentümer für das Studio wäre, aber gleichzeitig pragmatisch bleibt und darauf hinweist, dass es nicht ausreicht, ikonische Titel zu liefern, sondern dass sie sich auch gut verkaufen müssen:

"Es macht mich traurig, aber ich kann darüber weder Wut noch Empörung aufbringen. Ich habe keinen Zugang zu den Büchern, aber ich vermute, dass Id Software aus Microsofts Sicht ein marginales Geschäft war. Ich glaube, die Berichte besagen, dass die Einnahmen von Minecraft mehrere andere Studios tragen.

"Um langfristig weiterhin produziert zu werden, müssen Spiele erfolgreich sein, nicht nur geliebt werden."

Er gibt zu, dass es möglich ist, dass dies eine unüberlegte Entscheidung war, aber selbst fällt es ihm schwer, sich vorzustellen, was die Verkaufszahlen hätte steigern können:

"Du kannst nicht ausschließen, dass Führungskräfte Idioten sind, aber das sollte nicht dein Standardglaube sein. Ich glaube nicht, dass es einen offensichtlichen Weg gibt, der die Einnahmen aus Id-Spielen verdoppelt hätte."

Er beendet seinen langen Beitrag positiv und schreibt, dass er trotz allem nicht glaubt, dass dies das Ende der Geschichte für id Software markiert:

"Das Spiel ist noch nicht vorbei, und ich hoffe, das Studio hält sich durch."