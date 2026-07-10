Id Software hatte Pläne für ein neues Perfect Dark

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Eines der Microsoft-Studios, das diese Woche besonders stark von den Entlassungen betroffen ist, ist Id Software. Bis zu einem Viertel aller Mitarbeiter sollen entlassen worden sein, und viele befürchten inzwischen, dass dies das Ende der Id Tech-Spiele-Engine und ihrer klassischen Spieleserie wie Doom markiert.

Jetzt, da Menschen das Unternehmen verlassen haben, tauchen Geschichten darüber auf, was tatsächlich hinter den Kulissen des renommierten Riesen vor sich ging, was offenbar auch ein neues Perfect Dark beinhaltete, nachdem der Titel von The Initiative vor einem Jahr eingestellt wurde. In einem Bericht von GamesBeat können wir lesen:

"Das Team überlegte außerdem, ein Spiel basierend auf Perfect Dark zu machen, der Reihe, die seit Perfect Dark Zero im Jahr 2005 auf der Xbox 360-Spielkonsole keine neue Ergänzung mehr hatte. Das Studio bekam eines Tages Wind von der Idee, als jemand eine Präsentation in einem Glasbüro hielt.

The Initiative, ein Xbox-Studio in Santa Monica, kämpfte bis zu sieben Jahre lang damit, ein Perfect Dark Spiel zu machen, bevor The Initiative im Juli 2025 geschlossen wurde. Offensichtlich war das Perfect Dark -Spiel verfügbar, da id Software die IP anderer Microsoft-Firmen abhaken konnte, wenn diese nicht von anderen bearbeitet wurden. Konzeptkunst war in Arbeit."

Leider werden wir nie erfahren, wie ein Perfect Dark -Spiel, das von id Software entwickelt und mit der leistungsstarken id Tech 5-Engine gebaut wurde, ausgesehen hätte – aber lässt allein der Gedanke daran einem nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen?