id Software gehen nach den Xbox-Entlassungen die Programmierer aus

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Wir wussten, dass dies eine sehr schmerzhafte Woche für die Videospielbranche und für Tausende von Arbeitern in diesem Sektor werden würde, und das wurde inzwischen bestätigt. Mit der gestern von Asha Sharma veröffentlichten Ankündigung von 'Reset Xbox' haben 1.600 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weitere 1.600 werden in den nächsten 12 Monaten gehen. Und das ist, soweit wir im Moment wissen – es könnte immer noch schlimmer werden.

Doch diese Entlassungen beschränken sich nicht ausschließlich auf die vier Studios, die Xbox durch Vertrieb veräußert oder die Unabhängigkeit erlaubt: Auch die verbliebenen Teams im Unternehmen wurden reduziert, und eines der am stärksten getroffenen Unternehmen scheint id Software gewesen zu sein. Obwohl dies nicht offiziell bestätigt wurde, deuten mehrere Quellen darauf hin, dass 95 der 200 Mitarbeiter entlassen wurden – fast die Hälfte der Belegschaft. Diese Reduktion umfasst praktisch die gesamte Programmierabteilung bei id Software. Das macht deutlich, dass die kommenden Titel des Studios mit einer Engine wie Unreal Engine 6 entwickelt werden und sich von der proprietären id Engine entfernen. Das gesamte Testteam wurde ebenfalls entlassen, was nicht gut für die Qualität zukünftiger Projekte aussieht.

Eine der Personen, die diese Entlassungen beklagen, ist niemand anderes als der Gründer von id Software, John Romero, der bereits aus erster Hand den Verlust der Xbox-Unterstützung während der letztjährigen Entlassungen und den Rückzug der Finanzierung für sein Projekt bei Romero Games erlebt hat. John hat eine Nachricht in den sozialen Medien veröffentlicht, in der er seine Solidarität mit dem Studio-Personal ausdrückt und alle daran erinnert, dass id Software ein wichtiger Akteur in der Geschichte der Videospiele war, ist und bleiben wird.

"Es tut mir so leid für alle bei id Software, die von diesen Entlassungen betroffen sind.

Ich weiß, wie es sich anfühlt, id zu verlassen, während id weitergeht. Es ist eine seltsame und schmerzhafte Sache, einen Ort zu verlassen, der so viel von deiner Arbeit, Freundschaften und Geschichte beherbergt.

Die Leute bei id haben großartige Arbeit geleistet, dieses Vermächtnis weiterzuentwickeln. DOOM, Quake und Wolfenstein sind keine leichten Namen, besonders in der heutigen Industrie. Die letzten Spiele zeigten echte Fürsorge, Können und Respekt dafür, was diese Welten für die Menschen bedeuten.

Ein Hinweis zur digitalen Bewahrung: Die Geschichte von id ist für die Geschichte der Spiele von entscheidender Bedeutung. Ich habe die gesamte frühe Geschichte von id von unserem Start bei Softdisk bis zum 6. August 1996 bewahrt, einschließlich Materialien und Assets, die id selbst meines Wissens nicht mehr besitzt. Ich hoffe, jemand tut dasselbe für das fortlaufende Vermächtnis des Unternehmens (die Arbeit, den Code, die Assets, Geschichten und die Menschen dahinter).

Ich denke heute an alle bei id und an alle anderen, die von den gestrigen Entlassungen betroffen sind. Romero Games gab es vor einem Jahr. Ich weiß, wie verheerend das ist, und mein Herz ist bei euch allen."

Was hältst du von den Kürzungen bei id Software? Wie denken Sie, wird sich das auf die zukünftige Arbeit des Studios und die Zukunft von Xbox als Publisher auswirken?