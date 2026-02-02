Id Software feiert sein 35-jähriges Jubiläum: "Wir haben viel vor uns"

HQ

Vor 35 Jahren, dem 1. Februar, wurde id Software offiziell gegründet, was bedeutet, dass in diesem Jahr der ikonische Entwickler, bekannt für Doom, Quake, Wolfenstein, Rage und so weiter, einen ziemlich beeindruckenden Meilenstein markiert.

Auch wenn wir nicht erwarten, dass dies mit einem neuen großen Spieldebüt zusammenfällt, da Doom: The Dark Ages erst letztes Jahr erschienen ist, hat der Entwickler angedeutet, dass er den Moment dennoch mit einigen interessanten Plänen markieren wird.

In einem Update-Video begann Produzent Marty Stratton mit den Worten: "Wir haben diese Woche viel vor uns, um mit euch allen zu feiern, und natürlich werden wir im Laufe des Jahres dieses Jubiläum und viele andere Jubiläe feiern."

Spielleiter Hugo Martin ergänzte daraufhin: "Wir haben noch viel mehr zu tun, also bleibt dran."

Ehrlich gesagt sind das wahrscheinlich eher zurückhaltende Feiern mit Fokus auf Fans und Community, daher ist es am besten, die Erwartungen im Zaum zu halten. Aber trotzdem, wäre es nicht schön, wenn id Software eine Überraschung für diesen bedeutenden Anlass vorbereitet hätte?