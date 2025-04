Id Software erklärt, warum Doom: The Dark Ages keinen Multiplayer bietet

HQ

Als Doom (2016) in diesem Jahr sein glorreiches, blutrünstiges Comeback feierte, war der Erfolg vor allem der Kampagne zu verdanken – nicht dem Multiplayer, der zu wünschen übrig ließ. Als Doom Eternal im Jahr 2020 auf den Markt kam, versuchte Id Software jedoch einen weiteren Versuch und versuchte, ein Multiplayer-Erlebnis zu bieten, das auf das Feedback der Fans einging. Leider war der Empfang wieder einmal bestenfalls lauwarm.

Genau aus diesen Gründen hat sich Id Software nun entschieden, den Multiplayer in Doom: The Dark Ages komplett zu überspringen. Wie Creative Director Hugo Martin kürzlich in einem Interview mit GamesRadar erklärte:

"Die Entscheidung, auf einen Multiplayer-Modus zu verzichten, wurde von Anfang an getroffen, und wir haben uns früh entschieden, unsere ganze Energie darauf zu konzentrieren, die bestmögliche Kampagne zu machen."

Ein weiterer Grund war jedoch, dass Hugo und sein Team darauf bestanden, kein Live-Service-Spiel zu machen – etwas, das seiner Meinung nach oft notwendig ist, um den Multiplayer heute am Leben zu erhalten:

"Man kann nicht einfach nur einen kleinen Multiplayer machen. Multiplayer-Modi neigen heutzutage dazu, unter dem Live-Service-Modell zu gedeihen, was eine Richtung ist, die das Team vermeiden wollte."

Das Warten hat jetzt fast ein Ende, denn Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai – und ja, es wird vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein.