Id Software: "Doom Eternal ist das beste Spiel, das wir je gemacht haben"

Kürzlich wurde ein neuer Trailer vom kommenden Doom Eternal veröffentlicht, worauf sich viele Leute zu freuen scheinen. Id Softwares nächstes Spiel erscheint am 20. März auf allen aktuellen Plattformen und der Entwickler scheint schon jetzt ziemlich stolz auf ihren infernalen Shooter zu sein. Zumindest scheuen sich Teile des Teams nicht davor, große Worte in den Mund zu nehmen, wenn das Spiel beschrieben wird. GamingBolt berichtet vom Hauptprogrammierer Billy Khan, der in der Livestream-Premiere des aktuellen Trailers umfassendes Lob für die Arbeit seines Teams fand. Er hält Doom Eternal für das beste Spiel des Studios bis zum heutigen Tage:

"Es ist brillant. Ich kann es kaum erwarten, dass alle es endlich spielen. Es läuft butterweich. Der Kampf ist flüssig wie Seide. Id Tech7 [treibt] so viele geometrische Details [voran]. Die Bildqualität ist verrückt. Seid aufgeregt!"

Anne spielt das neue Doom die Woche in Berlin für euch und verfasst unsere finale Vorschau. Mal schauen, ob sie von ihrem Anspielevent ähnlich euphorisch zurückkehrt.