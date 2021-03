Id Software bestätigt weitere Updates für Doom Eternal in 2021

You're watching Werben

Die Geschichte von Doom Eternal wurde erst letzte Woche mit dem zweiten DLC "The Ancient Gods - Part Two" abgeschlossen, allerdings scheint das noch nicht das Ende der Entwicklung zu bedeuten. Executive Producer Marty Stratton und Game Director Hugo Martin veröffentlichten zum ersten Geburtstag des Spiels ein kurzes Video, in dem sie sich bei den Fans für ihre fortlaufende Unterstützung bedanken.

Am Ende dieses Videos macht Marty deutlich, dass "weitere Updates zu Doom Eternal noch in diesem Jahr kommen" werden. Wahrscheinlich meint er damit die Termine für die beiden noch ausstehenden Story-Add-Ons, die der Nintendo-Switch-Version aktuell noch fehlen. Aber vielleicht steht für den dämonischen Shooter ja tatsächlich noch etwas Interessanteres auf dem Plan?