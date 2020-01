Iconoclasts stürmt in wenigen Wochen Xbox One

Als der Entwickler Joakim Sandberg 2018 Iconoclasts veröffentlichte, hat er uns bewiesen, dass Spiele unglaublich gut sein können, selbst wenn sie nur von einer einzigen Person erstellt wurden. Spieler auf PC, PS4, PS Vita und Nintendo Switch konnten bereits Erfahrungen mit dem Titel machen, doch jetzt ist die Zeit offensichtlich auch für Xbox-One-Besitzer gekommen. Der Titel ist ohne viel Aufsehen im Microsoft Store gelistet worden, wahrscheinlich erhalten wir in Kürze eine offizielle Ankündigung. Der Starttermin ist der 23. Januar und Xbox Play Anywhere wird offenbar unterstützt (eure Speicherstände und Einstellungen werden via Cloud zwischen Windows-10-Plattformen übertragen). Im Moment wissen wir noch nicht, ob sich Xbox-One-X-Besitzer auf etwaige Extras einstellen dürfen.

