Ico-Entwickler kündigen Project Robot an

Haben Sie es vermisst, auf kolossale Kreaturen zu klettern und zu tränenreicher japanischer Musik händelos im Wind zu flattern? Dann könnte Ihnen eine der vielen Ankündigungen des Abends gefallen, denn das neue Spiel des Ico-Studios Team Ico wurde gerade enthüllt und sieht wie die vorherigen Spiele rührend kryptisch aus.

Das Spiel hat noch keinen Titel und hört auf den Arbeitstitel "Project Robot ", aber es scheint eine Art skurriles Shadow of the Colussus mit einem Sci-Fi-Thema zu sein, und ehrlich gesagt, könnte es noch besser werden? Wir warten zum Zeitpunkt des Schreibens auf weitere Informationen. Was hältst du von dem, was du gesehen hast?