Neulich haben wir uns mit John Romero auf der DevGAMM in Lissabon getroffen, und während wir ihn auch nach weiteren Details zu seinem noch geheimen, brandneuen FPS gefragt haben, haben wir im folgenden Video natürlich auf Klassiker wie Doom, Castle Wolfenstein, Heretic oder Hexen zurückgeblickt.

Irgendwann drehte sich das Gespräch um eher technische Schlagworte der Neunziger wie Deluxe Paint, NeXTSTEP, begrenzte Farbtiefe und wie die Dinge damals gemacht wurden, was uns dazu veranlasste, Romero nach dem neueren Meme oder der Herausforderung von Doom zu fragen, das auf Druckern, Autos, Schokoriegeln und so ziemlich allem mit einem Bildschirm ausgeführt wird.

"Ja, es ist eine der portabelsten Codebasen, die man finden kann. Es ist in C geschrieben", erklärt er. "Und das, was Doom wirklich schnell machte, war der Renderer, der in Assemblersprache auf einem 8086 erstellt wurde. Es gibt also einen Haufen C-Code, und dann gibt es die Assemblersprache genau in der Mitte des C, um diesen einen Streifen schnell zu machen. Dieser Code ist tatsächlich in C geschrieben, nur für den Fall, dass Sie keine Assembly schreiben, oder? Sie können also einfach die C-Zeile auskommentieren, und es wird funktionieren, aber viel langsamer. Aber es ist ein Beispiel dafür, was Sie in die Montage umsetzen müssen. Und wenn Sie diese eine Funktion ausführen, wird das gesamte Rendering schnell ablaufen."

"Ich war sehr überrascht, dass ein Schwangerschaftsstick tatsächlich genug RAM hat, um Doom zu speichern und auszuführen", lacht er später, als er nach den überraschendsten Geräten gefragt wird, die er beim Ausführen des Spiels gesehen hat. "Und dann Bakterien dazu zu bringen, einen Doom-Screenshot zu erstellen, und es sind etwa acht Stunden pro Frame, um Doom zu durchlaufen, wobei Bakterien jeden Bildschirm erstellen."

