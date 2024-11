Ich verstehe Ultimate Team von EA Sports FC einfach nicht

HQ

Da ich in Großbritannien wohne und auch ein Typ bin, habe ich, trotz der Bemühungen, dies zu verhindern, ein Interesse am Fußball entwickelt. Es ist unglaublich schwer, das nicht zu tun, denn jede Person, die man trifft, jeder öffentliche Ort, den man besucht, jedes Mal, wenn man soziale Medien öffnet, den Fernseher einschaltet, das Autoradio einschaltet usw., wird es irgendeine Form von Diskussion über Fußball geben, die einem in den Hals gestopft wird. Sei es auf Vereinsebene, angetrieben von der Tatsache, dass sechs der zehn wertvollsten Fußballmannschaften weltweit in der lukrativsten Fußballliga der Welt antreten, in der Premier League, oder die kleineren, stammesmäßigeren Bestrebungen, die die Championship und unteren English Football League Ligen darstellen, oder sogar die nationalen Wettbewerbe, bei denen die größten Stars aus der ganzen Welt zusammenkommen, um die Three Lions zu repräsentieren wird als eine unserer bisher talentiertesten Generationen bezeichnet. Der Punkt ist, dass wir in England den Fußball leben und atmen, und aus diesem Grund überrascht es mich nie, dass FIFA und jetzt EA Sports FC Spiele jede Woche an der Spitze der Verkaufscharts des Landes stehen.

Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass es etwas zu sagen gibt, wie ähnlich und vorhersehbar EA Sports FC Spiele geworden sind, mit kleinen Änderungen und Verbesserungen, die jährlich vorgenommen und dann als großartige nächste Schritte nach vorne für dieses vertraute Franchise gelobt werden, verstehe ich auch, dass EA diesen Sektor der Videospielwelt im Grunde genommen in den Würgegriff genommen hat. EA Sports FC ist das beste Fußballsimulationserlebnis auf dem Markt, und wenn EA routinemäßig große und riskante Änderungen vornehmen würde, würde dies bedeuten, möglicherweise eine der lukrativsten Positionen in Videospielen zu opfern. Aus geschäftlicher Sicht macht es absolut Sinn, dass EA Sports FC Spiele so starr ähnlich und ehrlich gesagt einfallslos bleiben, wie sie geworden sind. Aber aus der Perspektive der Fans verblüfft es mich, dass sich so viele Leute jedes Jahr im September auf die Rückkehr dieser Serie freuen. Es erstaunt mich immer wieder, dass die Leute EA Sports FC Spiele jedes Jahr als einige der aufregendsten Projekte betrachten, während fesselnde Kunst und mechanisch vielfältige Projekte stattdessen als nachträglicher Einfall behandelt werden. Allerdings sind wir in England fußballverrückt und Wahnsinn, wie Verliebtheit (was wohl das ist, was EA Sports FC Fans erleben), bringt die Leute dazu, verrückte Dinge zu tun, also verstehe ich nochmals, wie das passiert. Was ich aber wirklich, wirklich, wirklich nicht verstehe, ist Ultimate Team und wie dieser Modus weiterhin jedes Jahr Chaos in den Geldbörsen von Fußballfans anrichten kann, wie es seit seiner Einführung im Jahr 2009 der Fall war.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ultimate Team ist so ziemlich die Hauptmethode, mit der EA von Mikrotransaktionen von EA Sports FC profitiert. Der Spieler hat die Aufgabe, eine Mannschaft von Fußballern von Grund auf aufzubauen, indem er Karten sammelt, die er entweder durch eine große Menge an Spielzeit verdient oder einfach durch das Ausgeben von echtem Geld für FC Points erhält. Technisch gesehen müssen Sie nie einen Cent ausgeben, um Ultimate Team zu genießen, aber die besten und seltensten Spieler sind so konzipiert, dass sie sehr ungewöhnlich und schwer zu bekommen sind, es sei denn, Sie geben Ihr Geld aus. Für ein Spiel, das im Grunde das gleiche Produkt wie der Vorjahresteil ist und dennoch einen Preis von 70 £ hat, bin ich schon kein Fan davon, mehr Geld für das Spiel auszugeben, aber wenn das deine Marmelade ist und du lebst und atmest EA Sports FC, dann nimm es, es sind deine hart verdienten Pfennige und du kannst damit machen, was du willst.

Aber dies weiterhin jährlich zu tun, ist meiner Meinung nach absoluter Wahnsinn. Ultimate Team wird nicht zwischen FIFA/EA Sports FC Titeln übersetzt. Jeder Fortschritt, den Sie in EA Sports FC 24 gemacht haben, wird nicht auf EA Sports FC 25 übertragen, und das Gleiche wird mit Sicherheit auch bei dem mit ziemlicher Sicherheit betitelten EA Sports FC 26 der Fall sein. Sie könnten während der gesamten Lebensdauer des aktuellen Titels 200 £ für FC Points ausgeben, und um dann im nächsten Spiel den Punkt zu erreichen, an dem Sie waren, wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Brieftasche erneut öffnen. Aus geschäftlicher Sicht hat EA den Jackpot geknackt, eine Goldmine ohne scheinbares Ende. Dennoch kann ich aus der Sicht von Fans und Spielern beim besten Willen nicht verstehen, warum wir in diesem Modus immer wieder Geld ausgeben.

Es wird hier immer Vergleiche geben, wie sich andere AAA-Titanen auch verhalten, seien es verrückte bezahlte Skins und Kosmetika in Call of Duty, League of Legends, Counter-Strike, was auch immer. Aber diese Spiele funktionieren auf eine grundlegend andere Art und Weise, da es entweder ein gewisses Maß an titelübergreifender Unterstützung gibt, einen Marktplatz für den Handel mit Kosmetika mit tatsächlichem realem Wert oder die Tatsache, dass diese Spiele viel länger als ein Jahr leben, bevor sie irrelevant werden. League of Legends befindet sich jetzt in seinem 15. Jahr, was es zum Vergleich mit FIFA 10 in Einklang bringen würde. Stell dir vor, wie dein Kader und deine FIFA-Erfahrung aussehen würden, wenn du in den letzten 15 Jahren ein Team entwickelt hättest und nicht jeden September bei Null anfangen würdest.

Wir alle werfen gerne mit albernen Sticheleien und Witzen um uns und weisen darauf hin, dass man während des Black Friday-Verkaufs von PlayStation entweder eine vollständige Kopie von Dragon's Dogma 2 ergattern oder stattdessen 5.000 V-Bucks kaufen kann, um zwei oder drei Skins in Fortnite zu kaufen, aber zumindest bekommt man mit dem Battle Royale von Epic einen Gegenstand, den man jahrelang verwenden kann und der auf so ziemlich jeder erdenklichen Plattform zugänglich ist Dank der breiten Verfügbarkeit des Spiels. EA Sports FC 's Ultimate Team bietet dies nicht, was vorerst und wahrscheinlich in absehbarer Zukunft für mich ein Rätsel der höchsten Ordnung bleiben wird, warum der Spielmodus weiterhin so verdammt erfolgreich ist.