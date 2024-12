"Ich kann nicht glauben, dass er das gesagt hat": Sarkastische Antwort des NBA-Commissioners auf die Kritik an Shaquille O'Neal

HQ

Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass ein Spiel zwischen den Golden State Warriors und den Dallas Mavericks NBA-Geschichte geschrieben hat, da es die bisher größte Anzahl an Dreiern aufweist. Insgesamt 48 Dreier zwischen beiden Teams, mit einem Verbindungsprozentsatz von etwas über 50%.

Die einen sehen darin eine Meisterleistung im Basketball, die anderen sehen das Gegenteil: Der viermalige Champion Shaquille O'Neal sagte kürzlich, dass die sinkenden TV-Einschaltquoten darauf zurückzuführen seien, dass der Sport "langweilig" werde, weil alle die gleiche Taktik spielen: von der Dreierlinie werfen.

In Bezug auf Stephen Curry, den Allzeit-Rekord für 3-Punkte-Würfe (3.832), sagte O'Neal, dass "Curry den Basketball ruiniert hat".

In dieser Hinsicht hat NBA-Commissioner Adam Silver geantwortet und gesagt, dass er "seine Meinung respektiert", aber anderer Meinung ist, und mit Ironie sagte: "Es gab so viel Vielfalt in Shaqis Spiel, ich kann nicht glauben, dass er das gesagt hat", wie Deadline berichtet.

Silver deutete an, dass O'Neal nicht der geeignetste ist, um all diese Dinge zu sagen. "Als Shaq spielte, war es genau das Gegenteil", und Kritiker bemängelten: 'Es gibt nicht genug Abwechslung in deinem Spiel - es geht nur um Dunking'."

Silver sagte auch, dass die NBA die 3-Punkte-Linie bereits nach hinten verschoben habe, um es schwieriger zu machen. "Das könnten wir wieder machen. Ich sage nicht, dass das auf dem Tisch liegt."

"Dies ist eine gute Gelegenheit in dieser Saison, da wir kurz davor stehen, drei 11-jährige TV-Verträge abzuschließen, um einen Schritt zurückzutreten und das Spiel ein wenig zu studieren", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die neuen Medienverträge mit Disney-ESPN, NBCUniversal und Amazon Prime Video, nachdem Warner Bros. Discovery - von der NBA verklagt - seine Rechte aufgegeben hat. "Niemand würde wollen, dass jedes Team die gleiche Offensive spielt."