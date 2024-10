Ich habe mich heute Morgen viel zu sehr in Googles neues Homepage-Roguelite verwickelt

HQ

Von all den Orten, an denen kartenbasierte Roguelites herauskommen und einen packen können, hätte ich nicht erwartet, dass eines von der Google-Startseite so viel Spaß macht. Wenn Sie jetzt auf die Google-Startseite gehen, sehen Sie einen Halbmond, der Sie anstarrt, der durch ein seltsames Zwinkern in sein Gesicht geätzt wurde.

Ihr seht, das ist die Halbmondphase im Oktober. Ich interessiere mich nicht wirklich für meine Mondphasen, daher kann ich Ihnen nicht wirklich sagen, was das bedeutet, außer dass der Mond halb beleuchtet sein wird. Spaß, oder? Es führt auch zum Mondspiel von Google, bei dem Sie Karten auf ein Brett legen, die jeweils eine Mondphase anzeigen.

Kombiniere zwei Karten der gleichen Phase, du bekommst einen Punkt. Kombiniere zwei Karten, die zusammen einen Vollmond ergeben, zwei Punkte. Du kannst Karten auch basierend auf ihren Mondphasen aneinanderreihen, um Punkte zu erhalten, die der Anzahl der Phasen entsprechen, die du aneinanderreihst. Wenn du dreimal gewinnst, schaltest du eine spezielle, legendäre Karte frei, die du in späteren Spielen verwenden kannst. Es ist eine unterhaltsame Art, eine Mittagspause zu verbringen, und eine, die sich tatsächlich als sehr ansprechend erwiesen hat. Iss dir die Seele aus dem Leib, Balatro. Nun, nicht wirklich, aber Sie verstehen das Wesentliche.

