Ich habe eine Stunde Nubby's Number Factory gespielt und bin schon überzeugt, dass es genauso süchtig macht wie Balatro

Neulich, nachdem ich meine täglichen Pflichten für diese wunderbare Website erledigt hatte, bin ich auf Discord gesprungen, um zu sehen, wie mein Freund ein Spiel an einen anderen Freund streamt. Dieses Spiel sah aus, als hätte das schreckliche CGI einer theoretischen Fahrprüfung oder eines Arbeitsinformationsvideos ein schreckliches Hassbaby mit all den kombinierten Mitteln von Clipart und einer Kinderzeichnung geschaffen, die das Kind definitiv in eine Therapie bringen würde. Lernen Sie Nubby's Number Factory kennen, ein Spiel, von dem ich meine Augen nicht abwenden konnte.

In Nubby's Number Factory siehst du eine Stecktafel im Plinko-Stil vor dir. Auf diesem Brett schießt du auf den purpurgrauen kleinen Ball Nubby, um so viele Punkte zu bekommen, wie du brauchst, um die Quote zu erfüllen. Wenn Sie das Kontingent nicht erfüllen, explodiert die Sonne. Außerdem gibt es einen dünnen Kerl mit Cartoon-Brille, der mit ziemlicher Sicherheit der Entwickler ist, der deine Bewegungen beobachtet und darauf reagiert. Wie Balatro bietet dir Nubby's eine einfache Prämisse, die keine Fähigkeiten erfordert, um dich darauf einzulassen. Wenn du dann tanzende Dinosaurier und Schwangerschaftstests zu deinem Inventar hinzufügen kannst, die jeweils ihre eigenen Buffs geben, die sowohl auf Glück als auch auf Strategie beruhen, wirst du dich hineingezogen fühlen.

Wenn du weit genug kommst, wirst du am Ende darum betteln, bestimmte Gegenstände oder Vergünstigungen zu aktivieren, in der Hoffnung, dass du einen weiteren Sieg erringen und die Sonne vor der Explosion bewahren kannst. Was Nubby's hinter seiner seltsamen Welt und der manchmal grotesken Grafik verbirgt, ist eigentlich ein sehr solides Gameplay-System, das ebenso leicht zu verstehen wie unterhaltsam zu spielen ist. Du wirst niemandem beim Spielen zusehen und brauchst fünfzehn YouTube-Essays, um herauszufinden, was vor sich geht, weshalb vielleicht jeder, dem ich dieses Spiel gezeigt habe, nicht anders kann, als sich selbst ein Bild davon zu machen, als würde ich eine Art Nubby-Virus weitergeben.

Mit Gegenständen im Nubby Mart, Essen und Buffs im Café Nubby, Vergünstigungen, die von Zeit zu Zeit fallen, und sogar einem Schwarzmarkt mit einer eigenen Menge an Gegenständen gibt es in Nubby's so viel Abwechslung, dass du unterwegs Strategien entwickeln wirst, ohne mit einem klaren Plan im Kopf losziehen zu können, wie ein Roguelike wie Hades. Aber das ist der Punkt, an dem Nubby's Number Factory wirklich beeindruckt.

Die Idee hinter Nubby's ist nicht, dass man einfach superstark wird und durch die Levels schießen kann, als wären sie nichts, denn je besser man abschneidet, desto mehr Punkte muss man in der nächsten Runde erzielen, um weiterzukommen. Daher funktioniert das Spiel am besten, wenn du am Rande des Sieges oder der vernichtenden Niederlage stehst, und dein Herz könnte genauso gut anfangen, Miete in deinem Mund zu zahlen, wenn du zusiehst, wie der kleine idiotische Ball Nubby herumhüpft, in der Hoffnung, dass er die Pflöcke trifft, die du brauchst. Während du dich aufbaust, verlässt du dich vielleicht weniger auf Nubby und erhältst sogar Boni, sobald er ins Gras beißt, aber du brauchst vielleicht auch den kleinen kugelförmigen Kumpel, der dir hilft, zum Sieg zu klettern. Hier bekomme ich das echte Pseudo-Glücksspiel-High, das Balatro gibt.

Mit seiner Y2K-Ästhetik, dem süchtig machenden Gameplay und den verschiedenen Herausforderungen, die es dir bietet, fühlt sich Nubby's wie ein wahrer Indie-Schatz an, über den wir noch eine Weile sprechen werden. Mit rund 300 Rezensionen auf Steam zum Zeitpunkt des Schreibens fühlt es sich im Moment sehr wie ein verstecktes Juwel an, aber ich bin mir sicher, dass sich das bald ändern wird. Dies ist keine Rezension oder Vorschau, nur ein Stück über einen Indie, von dem ich denke, dass er den Balatro kratzen könnte, wenn man Karten gegen einen kleinen grauen Ball tauschen möchte. Nubby's Number Factory, du bist ein seltsam fesselndes Durcheinander.