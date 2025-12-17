Ich habe Being Charlie noch einmal gesehen, den Film über Sucht, den Rob Reiner und sein Sohn zusammen gemacht haben

HQ

Als Being Charlie 2016 erschien, fühlte es sich an wie ein bescheidenes Independent-Drama über Sucht: einer dieser Filme, die man sieht, schätzt und dann ohne groß darüber nachdenkt, wieder hinter sich lässt. Rob Reiners Sohn wurde gerade wegen Mordes an seinen Eltern angeklagt, und wenn man den Film heute noch einmal sieht, fällt es schwer, ihn nicht anders zu sehen. Zu wissen, dass der Film von Rob Reiner und seinem Sohn geschrieben wurde und von ihrer eigenen Beziehung inspiriert ist, verleiht jeder Szene ein anderes Gewicht.

Auf dem Papier war Being Charlie bereits ein Ausreißer in Reiners Karriere. Das ist der Filmemacher von When Harry Met Sally, A Few Good Men, The Princess Bride, Misery, Stand by Me... Filme, die heute als Kultklassiker gelten könnten. In den 2010er Jahren hatte sich Reiner in einen späten Karrieremodus eingelebt. Being Charlie bin von all dem weggewichen. Am auffälligsten war es persönlich.

Das Drehbuch wurde lose von Nick Reiners Erfahrungen mit Sucht inspiriert. Nick Robinson spielt Charlie, einen kluge, sarkastischen College-Süchtigen, der durch Entzugsprogramme läuft und mit seinem berühmten Vater David, gespielt von Cary Elwes, in einem kalten Krieg steckt. David ist distanziert, wertend und emotional unartikuliert – Eigenschaften, die absichtlich ungeschminkt, ja sogar strafend wirken, angesichts von Rob Reiners eigener freundlicher öffentlicher Persona. Der Film schmeichelt dem Vater nicht. Es schmeichelt dem Sohn auch nicht besonders. Was es tut, ist, beides in einem Familienbogen zu beschränken, der wie alle Familien seine Tugenden und Schwächen hat.

Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wurde Being Charlie höflich, wenn auch nur schwach aufgenommen. Kritiker hoben ihre Aufrichtigkeit, ihre soliden Darstellungen und ihre Ungleichmäßigkeit hervor. Es fühlte sich an wie ein Film, der nach der Wahrheit strebt und sich auf bewährte narrative Leitplanken stützt. Reha ist hart; Nüchternheit ist zerbrechlich; Liebe könnte dich retten oder zumindest helfen. Hier gab es Rauheit, aber auch das Gefühl, dass der Film unbedingt an Erlösung als narrative Unvermeidlichkeit glauben wollte. Fast ein Jahrzehnt später fühlt sich dieses Verlangen am meisten offen an.

Im Zuge der jüngsten, schrecklichen Anschuldigungen gegen Nick Reiner, Ereignissen, die die öffentliche Aufmerksamkeit für die Familie verändert haben, ist der Film als nur ein weiteres Suchtdrama unmöglich anzusehen. Es wirkt nun wie ein Artefakt der Hoffnung: ein Vater, der die Werkzeuge, die er am besten kennt – Geschichte und Struktur – nutzt, um sich das Überleben seines Sohnes vorzustellen. Das wirkliche Leben, wie so oft, weigerte sich, dem Drehbuch zu folgen.

Was auffällig ist, wenn ich Being Charlie wiederbesuche, ist, wo es am lebendigsten wirkt. Es liegt nicht in den Konfrontationen zwischen Vater und Sohn, die schematisch wirken können, oder in den extremsten Darstellungen von Sucht, die manchmal in Richtung Performativität tendieren. Der Puls des Films ist am stärksten in den Zwischenräumen: Charlie stößt gegen die Regeln der Entzugsklinik, schwebt am Rande der Nüchternheit in einem Übergangsheim und verliebt sich in jemanden, der ihn gerade gut genug versteht, um gefährlich zu sein. Diese Momente haben die Textur gelebter Erfahrung.

Im Gegensatz dazu wirkt die größere emotionale Struktur, insbesondere die Vorstellung, dass väterliche Anerkennung die fehlende Zutat in Charlies Genesung sein könnte, auferlegt, als würde der Film sanft, aber beharrlich auf Versöhnung zusteuern. Diese Lenkung ergibt Sinn. Das war schließlich ein Familienprojekt. Reiner führte nicht nur Regie bei einem Film; Er nahm an einem Akt des Glaubens teil. Wenn du die Geschichte richtig erzählst, wenn du den Schmerz richtig darstellst, kann er vielleicht gemeistert werden.

Reiner war schon immer vom Geschichtenerzählen selbst fasziniert. Seine Filme sind voller Erzählungen, Darbietungen in Rollen und Figuren, die überleben, indem sie Erfahrung in Bedeutung formen. Er war ein Regisseur, der einzigartig auf die Kraft (und die Grenzen) des Erzählens einstimmte. Mit so unterschiedlichen Autoren wie William Goldman, Nora Ephron, Aaron Sorkin und Stephen King glänzte Reiner darin, Stimmen zu verstärken, die bereits wussten, wohin sie wollten. Being Charlie ist anders. Hier suchte die Stimme noch, und das Ziel war unklar.

Diese Ungewissheit macht den Film heute so beunruhigend. Charlie ist als Figur verständlich. Er ist verletzt, defensiv, witzig, selbstzerstörerisch auf vertraute Weise. Was er nicht ist, ist unerkennbar. Es gibt keinen Anflug von Gewalt, kein Gefühl von etwas grundsätzlich Unkontrollierbarem. Der Film legt nahe, dass das Problem, so schmerzhaft es auch sein mag, lesbar und daher lösbar ist. Im Nachhinein wirkt diese Annahme tragisch unvollständig.

All das soll nicht heißen, dass Being Charlie unehrlich war. Wenn überhaupt, war es vielleicht ehrlich bis zum Fehler, indem es genau das einfing, was seine Macher sehen konnten, und nicht mehr. Eltern haben selten Zugang zu den dunkelsten Innenräumen ihrer Kinder. Geschichten entstehen aus dem, was verfügbar ist. Das Fehlen im Zentrum von Being Charlie, das Gefühl, dass etwas Entscheidendes fehlt, liest sich nun weniger wie ein Mangel an Vorstellungskraft als wie ein Zeugnis darüber, wie Liebe immer noch nicht verstehen kann.

Das ist es, was den Film von Neugier in Elegie verwandelt. Reiners Handwerkskunst ist noch immer vorhanden: seine Aufmerksamkeit für junge Schauspieler, sein klares visuelles Erzählen und sein Respekt vor der Schauspielerei. Was sich verändert hat, ist das Gewicht, das wir ihm verleihen. Der Film kann keinen Trost oder Abschluss mehr bieten. Sein offenes, vorsichtig optimistisches Ende fühlt sich nun wie eine Frage an, die in der Luft hängt.

Being Charlie wirkte einst wie ein bescheidener, gutgemeinter Umweg in einer legendären Karriere. Jetzt sieht es nach etwas anderem aus: der Versuch eines Vaters, seinen Sohn vom Abgrund zurückzubringen, und eine Erinnerung daran, dass manche Wahrheiten sich weigern, in Geschichten umgewandelt zu werden, bis sie brutal von außerhalb des Bildes ankommen.

