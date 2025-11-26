"Ich glaube nicht, dass wir Michael Schumacher wiedersehen werden", sagt ein Freund des ehemaligen F1-Champions

HQ

Michael Schumachers Gesundheit bleibt von seiner Familie geheim, doch ein Freund des ehemaligen Formel-1-Fahrers Richard Hopkins, der auch Betriebsleiter bei Red Bull war, glaubt, dass "wir ihn nie wiedersehen werden" und er nicht mehr in die Öffentlichkeit rücken wird.

"Ich glaube nicht, dass wir Michael wiedersehen werden. Ich fühle mich etwas unwohl, über seinen Zustand zu sprechen, weil die Familie ihn aus den richtigen Gründen so geheimnisvoll halten will", sagte Hopkins.

Schumacher erlitt im Dezember 2013 einen beinahe tödlichen Skiunfall, der zu einer traumatischen Hirnverletzung führte, und wurde für sechs Monate ins künstliche Koma versetzt. Dann begann er mit der Rehabilitation, aber seine Familie hat keine Informationen über seinen Zustand öffentlich gemacht.

Hopkins sagte im Gespräch mit SportBible (über Nine.com), dass nur Schumachers engste Freunde von seiner Gesundheit wissen und "ich bin nicht Jean Todt, ich bin nicht Ross Brawn, ich bin nicht Gerhard Berger, der Michael besucht". Er fügt hinzu, dass alle seine Freunde das Geheimnis und die Privatsphäre über Schumacher bewahren werden, weil "so die Familie es haben will. Ich finde, das ist fair und respektvoll gegenüber der Familie. Selbst wenn ich es wüsste, wäre die Familie enttäuscht, wenn ich es trotzdem teilen würde."

Hopkins sagte jedoch, dass er gerade "mit jemandem gesprochen hat, der ihm sehr, sehr nahe steht, und sie erklärt haben, dass wir nichts mehr von ihm hören werden. Er ist in einer bequemen Position, soweit es mit seinem Gesundheitszustand möglich ist."