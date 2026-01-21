"Ich freue mich so für dich, mein Bruder", sagt Mbappé, nachdem Vinícius endlich zum MVP von Real Madrid ernannt wurde

HQ

Real Madrid verbesserte die Serie der schlechten Ergebnisse vor und nach der Entlassung von Xabi Alonso mit einem zweiten Sieg in Folge und einem wichtigen, einer 6:1-Klatsche gegen Monaco in der Champions League, wodurch sie vorübergehend auf Platz zwei hinter Arsenal standen, mit etwas Unterstützung von PSG und Manchester City, die ebenfalls in den Spielen am Dienstag verloren hatten.

Mbappé erzielte einen Doppelpack, und Vinícius Jr. sowie Jude Bellingham legten einen weiteren nach, wobei Thio Kehrer ein Eigentor erzielte und Vinícius zwei Vorlagen beisteuerte (und einen weiteren "Geisterassist", da er Kehrers Eigentor verursachte), was ihm die MVP-Auszeichnung einbrachte – eine seltene Leistung für den Brasilianer in letzter Zeit, der im Bernabéu wiederholt angepfiffen und ausgebuht wurde.

"So glücklich für dich, mein Bruder. Alle Madridistas stehen hinter euch", schrieb Kylian Mbappé auf Instagram, einer der wenigen Spieler, der in den letzten Wochen nicht von wütenden Real-Madrid-Fans ins Visier genommen wurde.

Álvaro Arbeloa, der neue Trainer von Real Madrid, lobte den Flügelspieler ebenfalls: "Ich freue mich sehr für meine Spieler, denn wir brauchen ein engagiertes Team, und ich freue mich sehr für Vinícius, weil er die Zuneigung der Fans verdient, und ich denke, die Umarmung, die er mir gab, war für ganz Real Madrid", sagte Arbeloa, der sich nach dem Spiel mit Vinícius umarmte. "Wir brauchen, dass Vinicius glücklich ist, damit wir alle Titel gewinnen können."