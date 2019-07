Iceborne schließt Monster Hunter: World ab

Letzte Woche haben wir uns das kommende DLC von Monster Hunter: World angesehen und euch frisches Gameplay mitgebracht. Heute haben wir erfahren, dass die Iceborne-Erweiterung die Entwicklung des Actionspiels sein wird. Der Produzent des Titels, Ryozo Tsujimoto, gab kürzlich in einem Interview mit Game Informer bekannt, dass dieses frostige Add-On der letzte geplante Zusatzinhalt des Abenteuers sein wird.

Diese Meldung kommt eigentlich nicht gerade unerwartet, da wir ja seit Anfang 2018 auf der Monsterjagd sind und seitdem in regelmäßigen Abständen inhaltliche Erweiterungen und Kooperationen mit anderen Spielen sehen. Außerdem soll das DLC laut Capcom fast so groß wie das Hauptspiel sein, zurückkehrende Jäger dürfen sich also auf einige neue Aufgaben freuen. Tsujimoto erklärte auch, dass das neue Master-Rangsystem dem "G-Rang" ähnelt, den Hardcore-Fans von Monster Hunter gewohnt sind.