Ice Cube's War of the Worlds, Schneewittchen führte Razzie-Nominierungen an
Die schlechtesten Filme des Jahres 2025 werden bei den Razzies (Un)ehren zuteil.
Die Auszeichnungssaison steht so gut wie vor der Tür. Wir hatten bereits die Golden Globes, und während wir auf die offiziellen Oscar-Nominierungen blicken, haben wir auch eine neue Liste von Nominierten aus einer weiteren langjährigen Verleihung, die sich von den anderen abhebt, indem sie die schlechtesten Filme eines Jahres krönt. Genau, die Razzies sind um die Ecke.
Laut The Hollywood Reporter scheinen die Nominierungen in diesem Jahr ein Zweikampf zwischen Ice Cubes War of the Worlds-Adaption auf Amazon Prime und dem Schneewittchen-Reboot mit Rachel Zegler und Gal Gadot zu sein. Beide sind für den schlechtesten Film nominiert, Cube selbst ist als schlechtester Schauspieler nominiert, während die "künstlichen Zwerge" des Schneewittchen-Films eine Nominierung für den schlechtesten Nebendarsteller haben.
Die Filme sind außerdem für das schlechteste Remake, die schlechteste Screen-Combo, den schlechtesten Regisseur und das schlechteste Drehbuch nominiert. Das Rennen um die schlechtesten Filme wird auch ergänzt durch Hurry Up Tomorrow (mit The Weeknd), Star Trek: Section 31 und The Electric State. Wenn du die vollständige Nominierungsliste möchtest und sehen willst, wo 2025er Misserfolge wie Tron: Ares und The Alto Knights gelandet sind, schau sie dir unten an:
Schlechtester Film
- Der elektrische Staat
- Beeil dich morgen
- Disneys Schneewittchen (2025)
- Star Trek: Abschnitt 31
- Krieg der Welten (2025)
Schlechtester Schauspieler
- Dave Bautista / In den verlorenen Ländern
- Eiswürfel / Krieg der Welten
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel "The Weeknd" Tesfaye / Beeil dich morgen
Schlechteste Schauspielerin
- Ariana DeBose / Liebe tut weh
- Milla Jovovich / In den verlorenen Ländern
- Natalie Portman / Jungbrunnen
- Rebel Wilson / Bride Hard
- Michelle Yeoh / Star Trek: Abschnitt 31
Schlechtestes Remake / Abklatsch / Fortsetzung
- Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast (2025)
- Fünf Nächte bei Freddy's 2
- Schlümpfe (2025)
- Schneewittchen (2025)
- Krieg der Welten (2025)
Schlechteste Nebendarstellerin
- Anna Chlumsky / Braut Hard
- Ema Horvath / Die Fremden: Kapitel 2
- Scarlet Rose Stallone / Revolverhelde
- Kacey Rohl / Star Trek: Abschnitt 31
- Isis Valverde / Alarum
Schlechtester Nebendarsteller
- Alle sieben künstlichen Zwerge / Schneewittchen (2025)
- Nicolas Cage / Revolverhelden
- Stephen Dorff / Bride Hard
- Greg Kinnear / Off The Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
Schlechteste Screen-Kombo
- Alle sieben Zwerge / Schneewittchen (2025)
- James Corden & Rihanna / Schlümpfe (2025)
- Ice Cube & Seine Zoom-Kamera / Krieg der Welten (2025)
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (als Frank & Vito) / Die Altritter
- The Weeknd & His Colossal Ego / Beeil dich morgen
Schlechtester Regisseur
- Rich Lee / Krieg der Welten (2025)
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Abschnitt 31
- Die Russo-Brüder / Der elektrische Staat
- Trey Edward Shults / Beeil dich morgen
- Marc Webb / Schneewittchen (2025)
Schlechtestes Drehbuch
- The Electric State / Drehbuch von Christopher Markus und Stephen McFeely. Adaptiert nach dem illustrierten Roman von Simon Stalenhag.
- Hurry Up Tomorrow / Drehbuch von Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Schneewittchen (2025) / Drehbuch von Erin Cressida Wilson und einer Menge anderer, die zu zahlreich sind, um sie zu nennen. Inspiriert vom ursprünglichen Märchen der Brüder Grimm.
- Star Trek: Abschnitt 31 / Drehbuch von Craig Sweeny mit dem ursprünglichen Storykonzept entwickelt von Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt
- War Of The Worlds (2025) / Filmgeschichte und Drehbuch von Kenny Golde sowie Drehbuch von Marc Hyman, adaptiert (oder zerstört) der klassische Roman von H.G. Wells.