Ice Cube's War of the Worlds, Schneewittchen führte Razzie-Nominierungen an

Die Auszeichnungssaison steht so gut wie vor der Tür. Wir hatten bereits die Golden Globes, und während wir auf die offiziellen Oscar-Nominierungen blicken, haben wir auch eine neue Liste von Nominierten aus einer weiteren langjährigen Verleihung, die sich von den anderen abhebt, indem sie die schlechtesten Filme eines Jahres krönt. Genau, die Razzies sind um die Ecke.

Laut The Hollywood Reporter scheinen die Nominierungen in diesem Jahr ein Zweikampf zwischen Ice Cubes War of the Worlds-Adaption auf Amazon Prime und dem Schneewittchen-Reboot mit Rachel Zegler und Gal Gadot zu sein. Beide sind für den schlechtesten Film nominiert, Cube selbst ist als schlechtester Schauspieler nominiert, während die "künstlichen Zwerge" des Schneewittchen-Films eine Nominierung für den schlechtesten Nebendarsteller haben.

Die Filme sind außerdem für das schlechteste Remake, die schlechteste Screen-Combo, den schlechtesten Regisseur und das schlechteste Drehbuch nominiert. Das Rennen um die schlechtesten Filme wird auch ergänzt durch Hurry Up Tomorrow (mit The Weeknd), Star Trek: Section 31 und The Electric State. Wenn du die vollständige Nominierungsliste möchtest und sehen willst, wo 2025er Misserfolge wie Tron: Ares und The Alto Knights gelandet sind, schau sie dir unten an:

Schlechtester Film



Der elektrische Staat



Beeil dich morgen



Disneys Schneewittchen (2025)



Star Trek: Abschnitt 31



Krieg der Welten (2025)



Schlechtester Schauspieler



Dave Bautista / In den verlorenen Ländern



Eiswürfel / Krieg der Welten



Scott Eastwood / Alarum



Jared Leto / Tron: Ares



Abel "The Weeknd" Tesfaye / Beeil dich morgen



Schlechteste Schauspielerin



Ariana DeBose / Liebe tut weh



Milla Jovovich / In den verlorenen Ländern



Natalie Portman / Jungbrunnen



Rebel Wilson / Bride Hard



Michelle Yeoh / Star Trek: Abschnitt 31



Schlechtestes Remake / Abklatsch / Fortsetzung



Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast (2025)



Fünf Nächte bei Freddy's 2



Schlümpfe (2025)



Schneewittchen (2025)



Krieg der Welten (2025)



Schlechteste Nebendarstellerin



Anna Chlumsky / Braut Hard



Ema Horvath / Die Fremden: Kapitel 2



Scarlet Rose Stallone / Revolverhelde



Kacey Rohl / Star Trek: Abschnitt 31



Isis Valverde / Alarum



Schlechtester Nebendarsteller



Alle sieben künstlichen Zwerge / Schneewittchen (2025)



Nicolas Cage / Revolverhelden



Stephen Dorff / Bride Hard



Greg Kinnear / Off The Grid



Sylvester Stallone / Alarum



Schlechteste Screen-Kombo



Alle sieben Zwerge / Schneewittchen (2025)



James Corden & Rihanna / Schlümpfe (2025)



Ice Cube & Seine Zoom-Kamera / Krieg der Welten (2025)



Robert DeNiro & Robert DeNiro (als Frank & Vito) / Die Altritter



The Weeknd & His Colossal Ego / Beeil dich morgen



Schlechtester Regisseur



Rich Lee / Krieg der Welten (2025)



Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Abschnitt 31



Die Russo-Brüder / Der elektrische Staat



Trey Edward Shults / Beeil dich morgen



Marc Webb / Schneewittchen (2025)



Schlechtestes Drehbuch