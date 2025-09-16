Ice Cube verteidigt den schlechtesten Film des Jahres: Krieg der Welten

Wir hier bei Gamereactor halten Amazon Prime Video s Interpretation von H.G. Wells' Literaturklassiker mit Ice Cube für den bisher schlechtesten Film des Jahres und ich persönlich finde es schwer zu sehen, wie irgendetwas in der Lage sein wird, War of the Worlds in Bezug auf reine, rohe, konzentrierte Hässlichkeit für den Rest des Jahres zu übertreffen.

Der Hauptdarsteller Ice Cube hat all die niedrigen Einschaltquoten, all die Schnitte gesehen und sich dafür entschieden, sich dem zu stellen, indem er im Gespräch mit dem Streamer Kai Cenat die Tatsache hervorhebt, dass der Film mit einer Webcam aufgenommen wurde, während des Covid-Lockdowns vor fast fünf Jahren.

"Das ist ein Film, den ich 2020 während der Pandemie, vor fünf Jahren, gemacht habe. Wir haben ihn in 15 Tagen gedreht, und das war während der Pandemie. Der Regisseur war also nicht dabei, keiner der Schauspieler war dabei. Nur so konnten wir den Film wirklich drehen. Es ist Zeit für eine Pandemie. Deshalb ist es nur der Computerbildschirm. Aber wirklich, wenn die Scheiße runterginge, hätte jeder nur seinen Bildschirm, auf den er schauen könnte."

<social>https://youtu.be/4sVR6klSZyM?si=nJiC5z5Lqi1Zl8_b</social>