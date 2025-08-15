HQ

Wenn ich einen Dollar für jedes Mal hätte, wenn Ice Cube diesen Monat viral ging, weil ich hinter einem Computer saß, hätte ich zwei Dollar. Es ist nicht viel, aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist. Die Rap- und Schauspiel-Ikone ist in einer neuen Minecraft Promo wieder dabei, in der er hinter einem alten Computer in seiner Eiskabine sitzt, um sich die Tode der Spieler anzusehen.

Die Aktion ist im Wesentlichen eine Chance für Benutzer, Clips ihrer Todesfälle zu senden und Beschwerden einzureichen, damit Ice Cube einen Blick darauf werfen kann. Mit dem #CubeClaims "verspricht" er, Ihnen eine Abfindung zu besorgen. Versprechen steht dort in Anführungszeichen, weil dies mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren wird.

Ice Cube war auch während der gesamten neuen War of the Worlds-Adaption hinter einem Computer zu sehen, die derzeit als einer der schlechtesten Filme des Jahres 2025 und vielleicht des 21. Jahrhunderts gilt.

Cubes Leistung und einige der abscheulichen Momente des Films sind viral gegangen und haben eine Kultanhängerschaft geschaffen, die den Film als wahres Kino betrachtet.