Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer taut Mitte Oktober auf

Gestern haben wir den Starttermin vom nächsten Ice-Age-Videospiel erfahren. In einer Pressemitteilung nennt Bandai Namco den 18. Oktober als Release-Datum und präsentiert obendrein einen kuren Gameplay-Teaser, den ihr unten sehen könnt. In Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer sucht das Säbelzahn-Eichhörnchen Scrat nach einer großen Eichel, mit Ausnahme vom Termin und dem kleinen Gameplay-Schnipsel gibt es keine neuen Informationen. Scrats Nussiges Abenteuer spielt ihr ab dem 18. Oktober, das Game wird auf PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Auf der Gamescom haben wir uns übrigens mit der Marketing-Managerin Natalie Griffith über das Spiel unterhalten und ein paar genauere Einblicke erhalten.

