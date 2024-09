Ice Age 6 ist Berichten zufolge bei Disney in Arbeit

Während Disney die Rückkehr von Toy Story, Die Eiskönigin und mehr anpreist, scheint es, dass es mit Ice Age ein weiteres beliebtes Zeichentrick-Franchise zurückbringen wird. Nach dem Erfolg von Inside Out 2 scheinen Fortsetzungen das A und O bei Disney Animation zu sein, warum also nicht Ice Age 6 machen?

John Leguizamo - der Synchronsprecher von Sid das Faultier - verriet kürzlich in einem Interview (das ihr euch hier ansehen könnt), dass Ice Age 6 auf dem Weg ist. Wir haben noch keine konkreten Details zur Handlung oder ein Veröffentlichungsfenster, aber der Film ist auf dem Weg.

Wir haben Manny, Sid, Diego und mehr zuletzt im fünften Film Ice Age: Collision Course gesehen, der bereits 2016 in die Kinos kam. Das Franchise gibt es seit 2002, und dennoch haben wir noch keinen anderen Film mit dem Baby gesehen, das im Mittelpunkt des ersten Films stand. Vielleicht ist das endlich der Punkt, an den die Geschichte gehen kann, jetzt, wo wir all die verrückten Dinosaurier und Aliens hinter uns haben.