Icarus: DayZ-Erfinder Dean Hall enthüllt neues Survival-Spiel

Dean Hall gehörte zu den Entwicklern, die sich am Wochenende unseren Freunden bei PC Gamer anschlossen haben, um auf der PC Gaming Show (die normalerweise Teil der E3 ist) über neue Spiele zu sprechen. Hall war damals der Chef des ursprünglichen DayZ-Mods und er arbeitete einige Zeit bei Bohemia Interactive an der Vollversion des Spiels, bevor er seinen eigenen Weg ging und ein Studio namens Rocketwerkz gründete. Nun stellte er uns jedenfalls sein nächstes Projekt vor, ein Survival-Spiel namens Icarus.

Dieses neue Game hat ein Science-Fiction-Setting, obwohl die Werkzeuge der Spieler immer noch etwas primitiv sind: Mit Hämmern und Äxten bewaffnet bauen wir Strukturen aus Holz (zumindest war es das, was uns der Enthüllungs-Trailer zeigte). Der Fokus von Icarus scheint auf kurzen, strukturierten Herausforderungen in fremdartigen Welten zu liegen. Diese Missionen sind also primär für Spieler ausgelegt, die sich mit ihren Freunden messen und gegen die Uhr arbeiten wollen. Im Rahmen der Enthüllung bestätigte Hall auch, dass Icarus zum Launch kostenlos gespielt werden kann, aber das wird voraussichtlich erst 2021 sein. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.