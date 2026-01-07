iBUYPOWER bringt extrem günstige Hardline-Wasserkühlprodukte auf den Markt

HQ

iBUYPOWER hat die CES genutzt, um eine Reihe beeindruckend günstiger Gehäuse und AIO auf den Markt zu bringen, mit sowohl dem AW5 360mm AIO als auch den Trace X und Pulse X Gehäusen, wobei der Trace X eine klassische Panoramaansicht mit gebogenem Glasgehäuse ist, das nur 100 Dollar kostet.

Allerdings verspricht iBUYPOWER laut einer an Gamereactor gesendeten Pressemitteilung eine "Trace X custom Loop", die Hardline-Wasserkühlung "für alle zugänglich" machen wird. Das könnte Hardline-Wasserrohre, das oft als die härteste Wahl angesehen wird, auf ein Komplexitäts- und Kostenniveau bringen, auf dem viele Mainstream-PC-Spieler es interessant finden werden.

Obwohl die Preise offengelegt werden sollen, zielt das System darauf ab, jedes Element individuell zu gestalten, um es günstiger, aber auch weniger empfindlich zu machen, indem eine Verteilerplatte integriert wird, die Pumpe, Kühlmittel und Reservoir enthält, wodurch der Platz möglichst gering wird und die Komplexität von Montage sowie Platz reduziert wird. Das Design orientiert sich am iBUYPOWER Element CL-System, ermöglicht viele Anpassungen, bietet eine gebogene Glasabdeckung von Seite und Front und bleibt dennoch Platz für ARGB-Optionen und eine hohe Belüftung.

iBUYPOWER

iBUYPOWER