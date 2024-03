Ian McShane führt uns durch alles, was wir über Dragon's Dogma 2 wissen müssen

HQ

Wenn ich für jedes Mal, wenn ein älterer, legendärer britischer Schauspieler dieses Jahr die Geschichte eines japanischen Videospiel-Franchise erklärt, einen Nickel hätte, hätte ich zwei Nickel, was nicht viel ist, aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist.

Capcoms neuester Trailer zu Dragon's Dogma 2 ist lang, aber diese Zeit vergeht wie im Flug, wenn man die legendäre Stimme von Ian McShane hört. Der John Wick-, Kung-Fu-Panda- und Deadwood-Darsteller führt uns durch die Geschichte, die Welt und die Feinde.

In der Geschichte in Dragon's Dogma 2 werden wir von einem Drachen verflucht, der uns in die Auferstandenen verwandelt. Um unser Herz zurückzugewinnen, brauchen wir die Hilfe von Bauern, genau wie im Originalspiel. Anders als im Original haben wir jetzt jedoch eine Welt mit zwei großen Ländern, mehr Gegnervielfalt, Berufungen und mehr.

Seht euch den Trailer unten an: