Ian McKellen sagt, dass "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" aus zwei Filmen bestehen könnte

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass Orlando Bloom und Ian McKellen großes Interesse an einer Rückkehr in das Herr der Ringe-Universum bekundet haben, aber noch nichts bezüglich einer möglichen Rückkehr in der neuen Filmreihe, die sich derzeit in Produktion befindet, bestätigt wurde. Andy Serkis wird beim ersten Film, Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum Regie führen und Peter Jackson wird als Produzent zurückkehren. Der Film soll der Auftakt einer neuen Reihe von Filmen sein, die die Welt von Herr der Ringe, die so viele lieben gelernt haben, weiter erkunden wird.

In der Vergangenheit waren Informationen über den Film und die geplante Filmreihe sehr spärlich, aber jetzt scheint es, dass unser lieber Zauberer sich nicht mehr zurückhalten kann. In der britischen Talkshow "This Morning" hat Ian McKellen nun einige Informationen durchsickern lassen und verrät, dass es mehr als einen Film geben könnte.

"Nun, alles, was ich weiß, ist, dass sie mich angerufen und gesagt haben, dass diese Filme passieren werden, dass sie hauptsächlich von Gollum handeln werden, dass Andy Serkis, der Gollum gespielt hat, Regie führen wird, und dass irgendwann im neuen Jahr ein Drehbuch kommen wird [...] und dann werde ich entscheiden, ob ich zurückgehen will."

Er fährt fort:

"Mir wurde gesagt, dass es zwei Filme sind. Das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen [lacht]. Aber ich habe das Drehbuch nicht gelesen, und ich weiß nicht, wann es kommt, und ich weiß nicht einmal, wo es gedreht wird."

Es bleibt abzuwarten, ob die Aussage wahr ist, aber wahrscheinlich würden nicht allzu viele Augenbrauen hochgezogen, wenn sich das herausstellen sollte. Es scheint also, dass Peter Jackson trotz der sehr lauwarmen Aufnahme der Hobbit-Filme nicht aufgegeben hat, Geschichten zu spalten.

Was hältst du davon, dass Filme aufgeteilt werden?