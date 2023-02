Ian Flemings 007-Bücher, die jetzt herausgegeben werden, um niemanden zu beleidigen

HQ

Wenn Sie schwarz, asiatisch, weiblich oder möglicherweise fettleibig sind, hatten Sie vielleicht Schwierigkeiten, Ian Flemings ikonische James Bond-Bücher zu lesen, da er in den 50er und 60er Jahren Ausdrücke verwendete, um ethnische Gruppen, Religionen oder Körpergrößen zu beschreiben, die heute als beleidigend gelten. Was natürlich in der heutigen Zeit bedeutet, dass diese Wörter und Konzepte entfernt werden müssen. Denn niemand im Jahr 2023 kann selbst denken und erkennen, dass dies vor 70 Jahren geschrieben wurde und dass andere Dinge damals "okay" waren, um es zu sagen und zu schreiben. Aber die Welt hat sich weiterentwickelt, und wir als Menschen von heute sind von allem beleidigt. Und alle. Ständig.

Ian Flemings 007-Bücher wurden gerade wieder veröffentlicht, und sie wurden teilweise umgeschrieben, um niemanden zu beleidigen. Fleming Publications schreibt dies auf ihrer eigenen Seite:

"In dieser Ausgabe wurden eine Reihe von Aktualisierungen vorgenommen, wobei der Originaltext und der Zeitraum, in dem er spielt, so nah wie möglich bleiben."

Wir haben letzte Woche auch erfahren, dass sogar Roald Dahls geliebte Kinderbücher jetzt umgeschrieben werden, um besser zu dem zu passen, was als "okay" angesehen wird oder nicht. Was halten Sie von diesen Bearbeitungen alter Bücher?