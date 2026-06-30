Ian Callum hat den Jaguar XJ220 neu interpretiert

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Kürzlich hat einer der ursprünglichen Designer des Aston Martin Vanquish seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, das Auto für ein modernes Publikum zu modernisieren – nun macht er dasselbe mit einer weiteren Ikone, dem Jaguar XJ220, mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Debüt des ursprünglichen Supersportwagens.

Das von Callum Designs entwickelte Projekt wird eher als zeitgenössische Designstudie denn als Serienfahrzeug beschrieben. Der aktualisierte XJ220 behält die unverkennbare Silhouette des Originals bei, einschließlich ovaler Seitenfenster und dramatischer Proportionen, während er sauberere Oberflächen, moderne LED-Beleuchtung, neu gestaltete Felgen und ein schärferes Heck einführt.

Laut Callum war das Ziel, "den Geist des Originals zu bewahren" und es mit der heutigen Designsprache zu verfeinern, genau wie beim neuen Vanquish.

Für den Moment sagt Callum, dass der XJ220 lediglich ein Portfolioprojekt ist, ohne bestätigte Produktionspläne. Sein Designstudio hat jedoch zuvor Konzepte in limitierte Straßenfahrzeuge umgewandelt, darunter den Aston Martin Vanquish 25, wodurch die Tür für einen maßgeschneiderten Bau offen bleibt, falls genügend Interesse besteht.