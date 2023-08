Ian Bell über den Project Cars 3 Flop: Codemasters hat mich überfahren

HQ

Der gesprächige, marketingaffine Produzent Ian Bell hat die Entwicklung von Produktionen wie GTR 2, Project Cars und Need for Speed: Shift geleitet und nun ein neues Team mit neuer Finanzierung und neuem Personal zusammengestellt - und beabsichtigt, Simbins altes GTR-Erbe zu schleppen. Viele von uns sind natürlich neugierig, was wirklich mit dem absolut rekordverdächtig schrecklichen Project Cars 3 passiert ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte Codemasters Slightly Mad Studios gekauft und dem Besitzer Bell war gesagt worden, er solle einen großen Schritt zurücktreten und sich nicht zu sehr in die Entwicklung einmischen, da Codemasters mit Project Cars 3 offensichtlich versuchen wollte, ein breiteres "Gelegenheitspublikum" mit einem einfacher zu fahrenden und Arcade-freundlichen Fokus zu erreichen. Etwas, das wirklich nicht funktioniert hat. In einem kürzlichen Interview mit Bell hat er sich nun dazu geäußert.

Ian Bell über das Fiasko Project Cars 3:

"Project Cars 3 ist das einzige Spiel, bei dem ich die Details nicht direkt eingegeben habe. In jedem Spiel davor war ich direkt involviert und fuhr das Auto ständig, ständig Feedback. Aber während der Project Cars 3-Entwicklung habe ich mich zurückgezogen, und als wir von Codemasters übernommen wurden, wurde mir geraten, mich nicht mehr mit den Mikrodetails zu beschäftigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das insgesamt positiv war. Außerdem wollten wir es überhaupt nicht Project Cars 3 nennen. Ich saß mit zwanzig anderen Leuten bei Codemasters am Tisch und sagte offen, dass wir es Project CARS: Sideways nennen wollten, um der Community einen Hinweis darauf zu geben, dass wir in eine andere Richtung gehen, um eine Art halboffene Welt zu haben.

Die Idee war, dass wir im Vergleich zu Forza Motorsport in eine Forza Horizon-Richtung gehen würden. Ich wurde überstimmt, und ich wurde überstimmt, weil mir gesagt wurde, dass die Investoren darauf bestanden, dass wir das Spiel Project Cars 3 nennen, weil es das ist, was sich verkaufen würde. Diese Entscheidung war völlig gegen meinen Auftrag, völlig gegen meinen Rat und etwas, mit dem ich nicht einverstanden war. Das ist also kein Spiel, auf das ich stolz bin. Und das ist auch kein Ausweg. Ich tat mein Bestes, um zumindest zu versuchen, den Namen zu ändern. Ich habe mein Bestes getan, um es so zu positionieren, dass es eher Forza Horizon als Forza Motorsport ist. Wissen Sie, manchmal müssen wir diese Entscheidungen akzeptieren, weil die Investoren wahnsinnig viel Geld bezahlen, um diese Dinge zu verwirklichen."

