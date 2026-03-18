In den Wochen seit der BAFTA-Zeremonie wurde viel über John Davidson gesagt, bei der die schottische Person, bekannt als Aktivist und positive Kraft bei der Förderung von Transparenz und Bewusstsein für das Tourette-Syndrom, einige unglückliche und unbeabsichtigte Bemerkungen machte, die ein weltweites Publikum schockierten. Jeder, der weiß, wie dieses Syndrom Diagnostizierte betrifft, ist in der Regel ziemlich akzeptierend gegenüber der Situation, aber ebenso gibt es andere, die die Situation als unentschuldbar empfinden, und für diese Menschen sollte der Dramafilm I Swear, basierend auf Davidsons Leben, ganz oben auf ihrer Watchlist stehen.

Dieser Film ist eine emotionale und provokative Angelegenheit, eine intime und tiefgründige Erkundung dessen, was dieser Mann zu einer Zeit durchgemacht hat, in der Tourette viel weniger bekannt war und oft als Fälschung angesehen wurde. Dies gilt insbesondere für eine Region des Vereinigten Königreichs, die im Vergleich zu multikulturellen und liberalen Städten weniger zu Akzeptanz und Wandel bereit war, vor allem im 20. Jahrhundert.

Wir begleiten John, als er beginnt, Ticks und unprovozierte Ausbrüche zu bemerken, Momente, in denen er von ahnungslosen Lehrern diszipliniert und sogar von seinen Mitschülern in der Schule gemobbt wird, bis hin zu seinem jungen Erwachsenenleben, in dem seine stigmatisierte Situation es schwierig machte, einen Job zu finden oder einen Partner zu finden, und in dem er sogar im Gefängnis landete und von Angreifern angegriffen wurde, die seine Ausbrüche als Beleidigungen auffassten. Die erste Stunde dieses Films ist brutal und ziemlich unerbittlich und erzählt eine Geschichte, die einen erstaunen lässt und einen noch anders über Tourette-Leiden denken lässt.

Aber es gibt ein Licht in diesem sonst dunklen Tunnel, und das kommt von Dottie, einer psychiatrischen Krankenschwester, die zum Glück in Johns Leben fällt und ihm auf eine Weise hilft, wie es sonst niemand bieten könnte. Diese Beziehung sorgt für die komische Erleichterung und sogar den herzerwärmenden Wohlfühl-Effekt, den I Swear besitzt, besonders in der zweiten Hälfte, wenn die Dunkelheit verblasst und Licht und Hoffnung durchscheinen.

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Das Drehbuch und der Dialog in I Swear sind wirklich fantastisch und ergeben eine Geschichte, von der man nicht wegsehen möchte, selbst in den dunkleren und herzzerreißenden Momenten. Und Mann, davon gibt es eine ganze Menge. Ebenso ist vieles, was diesen Film besonders macht, die Darstellung von Robert Aramayo als John, der eine rohe und unglaublich überzeugende Darstellung eines Tourette-Syndrom-Leidenden liefert. Es ist mit Abstand die beste Leistung in Aramayos Karriere und übertrifft seine Leistungen in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht als jüngerer Elrond bei Weitem. Er stiehlt die Szene, ist fesselnd und makellos und beweist hier, dass er das Zeug dazu hat, mit den besten Schauspielern der Welt zu konkurrieren. Ebenso besticht Maxine Peake durch ihre Darstellung der Dottie, der stets positiven und freundlichen Gegenfigur, die John durch die schweren Zeiten hilft.

Es ist sicherlich kein Film mit großem Budget und auch keiner, der einen mit spektakulären Kulissen und Szenen umhauen will, aber all das spielt keine Rolle, denn fast alles, was I Swear zu bieten hat, ist von unglaublich hoher Qualität und lässt Dramen mit dem Zehnfachen des Budgets zweitklassig wirken. Das ist ein klares Beispiel dafür, dass ein großartiges Drehbuch, ein hochwertiges Casting, starke Regie und hervorragende Darsteller alles sind, was nötig ist, um einen Film zu machen, der heraussticht und Eindruck hinterlässt.

Und genau an diesem Punkt möchte ich einfach sagen, dass I Swear einer der eindrucksvollsten und emotionalsten Filme ist, die ich seit langem gesehen habe. Dieser Film wird euch in den schwierigsten Momenten sprachlos machen, in den herzerwärmendsten Momenten vor Freude lächeln lassen und euch den Rest der Zeit einen Kloß im Hals bescheren. Es ist äußerst effektive und fesselnde Unterhaltung, und ihr solltet euch auf jeden Fall die Zeit nehmen, I Swear zu schauen, denn ihr werdet nicht enttäuscht sein.

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