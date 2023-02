I Know What You Did Last Summer Fortsetzung in Entwicklung

Ein Reboot des 90er-Jahre-Slasher-Streifens I Know What You Did Last Summer ist bei Sony in Arbeit und könnte die Rückkehr von Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt in ihren ursprünglichen Rollen zeigen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein anderer Film versucht, den Erfolg des Originals I Know What You Did Last Summer wieder einzufangen. Zwei Fortsetzungen in I Still Know What You Did Last Summer und I'll Always Know What You Did Last Summer wurden veröffentlicht, obwohl keine die gleichen Höhen wie der erste Film erreichte.

Wenn man bedenkt, dass Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitts Charaktere die einzigen beiden sind, die den ersten Film überlebt haben, scheint es keine große Chance zu geben, dass das ursprüngliche Ensemble zurückkehrt. Es hängt jedoch davon ab, wie viel von einem Reset Sony hier anstrebt. Wenn das Unternehmen wollte, könnte es den ersten Film für den Nostalgieeffekt einfach neu erfinden.

Danke, Deadline.