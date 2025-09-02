HQ

Ich fühle mich sofort obszön alt, wenn ich feststelle, dass der Originalfilm, auf dem dieses Remake basiert, gerade 28 Jahre alt geworden ist. Ich war schon alt, als der Originalfilm in die Kinos kam, in dem Hollywoods attraktivste Tweens herumlaufen und versuchen, dem Tod durch Angelhaken zu entgehen, und obwohl im Moment alles Alte neu verfilmt wird, war dieses Chaos einer der Filme, von denen ich dachte, dass sie zuletzt modernisiert werden würden.

Es wird viele schreiende, weinende weibliche Gesichter geben.

I Know What You Did Last Summer ist im Grunde nur eine hoffnungslos einfallslose Mischung aus hauptsächlich Scream, aber ohne den schwarzen Humor oder die Finesse des ersten Films und ein Hauch einer lausigen Halloween-Kopie. Junge Menschen werden von einem maskierten Killer gejagt, während wir, das Publikum, dasitzen und uns am Kopf kratzen und uns fragen, wer sich hinter der Maske oder in diesem Fall unter der Weste verstecken könnte. Die neue Version wird von Sony produziert, unter der Regie der Frau hinterThor: Love and Thunder dem Drehbuch, und die extrem wenigen Vorzüge, die es im Original gab, sind verschwunden. In der Version von 1997 geht man davon aus, dass ein Haufen verwöhnter Gören versehentlich einen Obdachlosen überfährt, der an seinen Verletzungen stirbt, die sie dann vertuschen, herumlügen und versuchen, so zu tun, als wäre es nie passiert. Der Mörder kennt ihr schreckliches Geheimnis und will in einer Art rasendem Rachefeldzug alle fünf Highschool-Kinder zerstückeln.

Freddie Prinze Jr. feiert ein Comeback und erinnert in seinen wenigen Szenen eher an Tommy in The Room als an alles andere. Kündige nicht deinen Job, Jr.

In der neuen Version gelingt es der völlig ahnungslosen Jennifer Kaytin Robinson nicht einmal, die grundlegende Inhaltsangabe zu kopieren und missversteht bei dem Versuch, eine Art eigenwillige Originalprämisse zu konstruieren, das einfache Motiv des Mörders und die gequälte Geheimhaltung der Teenager. Denn sie überfahren nicht mehr zufällig einen Landstreicher und verdecken ihn dann, sondern weil es am Anfang dieser hoffnungslosen Neuauflage einen rücksichtslosen Pickup-Fahrer gibt, der in einem alten Pritschenwagen auf einer pechschwarzen Küstenstraße nachweislich 100 km/h zu schnell fährt und sich am Ende durch seine eigene Unachtsamkeit selbst umbringt. Dies geschieht, nachdem alle fünf jungen Leute versucht haben, ihn mit verschiedenen Methoden zu retten. Auf diese Weise fühlt sich der Aufbau für die folgenden Ereignisse fast absurd an, denn in diesem Fall geht es in "I Know What You Did Last Summer " im Grunde nur um verwöhnte junge Leute, die versuchen, einen geschwindigkeitsverrückten Betrunkenen zu retten, der sich umgebracht hat.

Der Rest des Films ist zutiefst abstoßend. Die jungen Leute bieten die gleiche Schärfe in ihrem Spiel, als wäre ich in die Rolle getreten, und die Anzahl der einfallslosen, müden, dummen Szenen mit brüllenden, weinenden jungen Frauen, die um ihr Leben rennen, aber mit 4 km/h und über jede Teppichkante stolpern, erreicht hier neue Höhen. Wenn Sie ein schreckliches Remake eines bereits unsinnigen Slasher-Films sehen möchten, für den sich noch nie jemand interessiert hat, ist dies definitiv der richtige Film für Sie.