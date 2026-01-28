HQ

Man muss vorsichtig sein, sein Spiel "I Hate This Place " zu nennen, denn einige witzige Spielejournalisten können schnell Witze wie "Ich hasse dieses Spiel" erfinden, wenn das Spiel nicht ganz trifft. Natürlich sind wir dafür zu kultiviert, und auch wenn I Hate This Place nicht ganz genug ist, hasse ich es nicht – aber ich bin enttäuscht, dass es nicht besser ist, als es ist.

I Hate This Place wird als ein "isometrisches Survival-Horror-Spiel" beschrieben und ist von den gleichnamigen Comics inspiriert, geschrieben von Kyle Starks und illustriert von Artyom Topilin. Das Spiel wurde von Broken Mirror Games entwickelt, einem Studio, das von ehemaligen Mitarbeitern des Bloober Teams gegründet wurde.

Auf dem Papier klingt das Spiel tatsächlich ziemlich interessant; Es gibt die Comic-Inspiration, Survival Horror, einen schönen 80er-Jahre-Stil und so weiter, aber lassen Sie uns ein paar Dinge von Anfang an klarstellen: Erstens scheint es, als hätte das Spiel noch 2-3 Monate in der Produktion vertragen können, da es einige Schwächen hat, die zusammen den Eindruck eines Spiels vermitteln, das noch nicht ganz fertig ist. Zweitens ist I Hate This Place viel mehr ein Survival-Spiel als ein Horror-Spiel, weil es überhaupt nicht gruselig ist.

Du schlüpfst in die Rolle von Elena, einer jungen Frau, die ums Überleben kämpft, nachdem sie und ihre Freundin Lou während einer Zeremonie, die mit einem verstorbenen Familienmitglied kommunizieren soll, versehentlich ein gewalttätiges Übel herbeirufen. Lou verschwindet auf mysteriöse Weise, und Elena muss nun versuchen, in einer Welt zu überleben, in der fast alles versucht, sie zu töten, während sie nach Lou sucht.

Wie in so vielen anderen Survival-Spielen verbringst du die Tagesstunden damit, viele Ressourcen und Baupläne zu sammeln, damit du alles herstellen kannst – von Gesundheitsgegenständen und Waffen bis hin zu verschiedenen Ausrüstungen, Lebensmitteln und Munition – und nachts ist es reines Überleben. Dann kommen die Monster hervor, und sie sind beeindruckende Feinde, daher ist es tatsächlich am besten, sie ganz zu meiden, wenn möglich. Die meisten Monster sind blind und jagen nur durch Geräusche, daher musst du oft leise herumschleichen und den Boden, auf dem du gehst, im Auge behalten. Schlamm zum Beispiel macht schmatzende Geräusche, und zerbrochenes Glas macht Geräusche, wenn man darauf läuft, daher muss man jederzeit auf seine Umgebung achten.

Man bewegt sich also in dieser feindlichen Welt und schaltet kontinuierlich Aufgaben und Hinweise frei, die einen in die richtige Richtung zu Lou weisen können. Du schaltest außerdem sichere Häuser frei, in denen du das Spiel speichern, einige deiner Ressourcen lagern, neue Gegenstände herstellst und schlafen kannst, um dich zu erfrischen und dich auf das Weitermachen vorzubereiten. All das wird durch ein kleines "Management-/Bau"-Spiel aufgewertet, bei dem du verschiedene Gebäude auf der Rutherford Ranch, deinem zentralen sicheren Versteck im Spiel, wie eine Werkbank, eine Außenküche, verschiedene Gartenbeete und einen Brunnen bauen musst, damit du Wasser holen und die Feldfrüchte anbauen kannst, die du für die richtige Nahrung und vieles mehr brauchst.

Das klingt alles sehr gut, aber das Spiel ist auf dem Papier besser, als wenn man es tatsächlich spielt. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Es fühlt sich umständlich an, die Steuerung ist etwas merkwürdig, die Menüs sind etwas umständlich zu bedienen, und insgesamt ist das Gefühl einfach etwas seltsam. Und dann gibt es hier und da ein paar seltsame Bugs. Es ist schwer, etwas Bestimmtes zu benennen, aber es fühlt sich einfach ein wenig falsch an, und insgesamt hat man den Eindruck, dass dieses Spiel etwas mehr Zeit im Ofen hätte vertragen können.

Wie zu Beginn erwähnt, hat das Spiel eine schöne 80er-Jahre-Atmosphäre, sodass an der Ästhetik an sich nichts auszusetzen ist, außer dass es vielleicht alles etwas einfach ist. Leider hängt die technische Seite etwas nach, aber es ist lebenswert. Doch wieder einmal hat man das Gefühl, dass das Spiel noch ein paar Monate Optimierung und Verfeinerung vertragen könnte – und ja, die Sprachausgabe ist eindeutig schlecht.

Das oben Genannte mag schlimmer klingen, als es tatsächlich ist, aber wenn I Hate This Place etwas schöner zusammengesetzt worden wäre und das Spiel am Ende etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, hätten wir ein schönes kleines Indie-Survival-Spiel gehabt. Es hat die Zutaten, aber so wie es jetzt ist, gibt es einfach zu viele Ecken, um es wirklich zu genießen. Wenn du ein Hardcore-Survival-Fan bist, wirst du die Ungleichheiten wahrscheinlich übersehen können, aber dann wirst du vielleicht alles etwas zu einfach finden.

Ich hasse I Hate This Place nicht, aber ich bin enttäuscht, dass es nicht an einem besseren Ort gelandet ist, denn es hat definitiv das Potenzial dazu.