I Am Legend Fortsetzung in Arbeit bei Warner Bros.

Akiva Goldman sprach kürzlich über seine Rückkehr zu Warner Bros. und bestätigte die nächsten beiden Projekte, an denen er arbeiten wird. Einer dieser Filme ist eine Fortsetzung von Constantine mit Keanu Reeves, während ein anderer ein weniger erwarteter Film in Form einer I Am Legend-Fortsetzung mit Will Smith und Michael B. Jordan ist.

Laut Deadline wird die Fortsetzung von I Am Legend Jahrzehnte nach dem Originalfilm stattfinden und von The Last of Us inspiriert sein. "Ich bin besessen von The Last of Us" Goldman sagte. "Wo wir die Welt nur nach der Apokalypse sehen, aber auch nach 20-30 Jahren. Du siehst, wie die Erde die Welt zurückerobert, und es liegt etwas Schönes in der Frage, was passiert, wenn der Mensch sich davon entfernt, der Hauptmieter zu sein?"

Sie fragen sich vielleicht, wie um alles in der Welt Smith die Explosion am Ende des ursprünglichen I Am Legend überlebt hat, und die Antwort ist zugegebenermaßen etwas verworren. Anstatt ohne Smith weiterzumachen, wird die Fortsetzung das alternative Ende des Originals kanonisieren und sich mehr auf die ursprünglichen Fragen konzentrieren, die das Buch von Richard Matheson aufwirft.

"Wir gehen auf das ursprüngliche Matheson-Buch zurück" Goldman fuhr fort. "Und das alternative Ende im Gegensatz zum veröffentlichten Ende im Originalfilm. Worüber Matheson sprach, war, dass die Zeit des Menschen auf dem Planeten als dominante Spezies zu Ende gegangen war. Das ist eine wirklich interessante Sache, die wir erforschen werden. Es wird ein wenig mehr Treue zum Originaltext geben."