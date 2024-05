I Am Legend 2 Regisseur: "Ich bin besessen von The Last of Us"

Es ist fast 20 Jahre her, dass Hunger Games Regisseur Francis Lawrence das gefeierte Buch I Am Legend verfilmt hat, und obwohl die Hauptfigur Robert Neville am Ende stirbt, arbeiten er und Will Smith jetzt an einer Fortsetzung, in der Robert in den letzten 17 Jahren überlebt und gealtert ist. In einem kürzlichen Interview mit Entertainment Tonight hat er auch verraten, dass er von der Spielserie Naughty Dog und der HBO-TV-Serienadaption besessen ist und dass er sich von ihnen inspirieren lässt.

"Man muss ein echter I Am Legend -Fan sein, um das zu wissen, aber in der ersten Kinoversion stirbt meine Figur, aber auf der DVD gab es eine alternative Version des Endes, in dem meine Figur lebte. Wir gehen mit der Mythologie der DVD-Version. Mehr kann ich Ihnen nicht verraten, aber Michael B. Jordan ist dabei.

"Dieser Film wird ein paar Jahrzehnte später beginnen als der erste. Ich bin besessen von The Last of Us, wo wir die Welt gerade nach der Apokalypse sehen, aber auch nach einer 20-30-jährigen Pause. Sie sehen, wie die Erde die Welt zurückerobert, und es liegt etwas Schönes in der Frage, was passiert, wenn der Mensch sich davon entfernt, der Hauptmieter zu sein. Das wird in New York besonders sichtbar sein. Ich weiß nicht, ob sie bis zum Empire State Building klettern werden, aber die Möglichkeiten sind endlos."

Freuen Sie sich auf mehr I Am Legend ?