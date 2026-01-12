Hyundai stellt einen umfangreichen Roboterplan vor

HQ

Hyundai ist laut einer Pressemitteilung den meisten anderen in seinen Bemühungen, gefährliche und körperlich anstrengende Arbeit für Menschen durch Roboter zu ersetzen, weit voraus.

Diese Initiative zielt darauf ab, vereinfachte, KI-gesteuerte Fabriken mit kontinuierlich aktualisierten Systemen und Robotern durch großflächiges maschinelles Lernen zu schaffen. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Menschen in der "effektiven Mensch-Roboter-Zusammenarbeit". Die KI-Plattform wird von Nvidia bereitgestellt.

Das System basiert auf Boston Dynamics und deren neu vorgestelltem Atlas-Modell sowie auf einem umfangreichen Plan zur Massenproduktion und zur Produktion von 30.000 Einheiten pro Jahr im Jahr 2028.

Atlas ist für den Fabrikboden gemacht, wo vollständig drehbare Gelenke Bewegungen ermöglichen, die von Menschen nicht möglich sind, da sich die KI an neue Aufgaben anpasst, und gleichzeitig kompakt genug ist, um in für Menschen konzipierte Räume zu passen. Gleichzeitig kann es extrem repetitive Arbeit verrichten und mit einer Hebekraft von bis zu 50 kg mit hoher Präzision mit Menschen mithalten.

Atlas ist dafür gedacht, autonom zu operieren, und hat sogar "Hände" mit taktile Sensorik und auf menschliche Größe skalierte Größe, mit 56 Freiheitsgraden, und ist einer der agilsten Roboter, die je produziert wurden. Er kann daher neben der Montage auch Wartungsarbeiten durchführen und einfach Teile bewegen. Das Atlas-Modell verspricht, in weniger als einem Tag vollständig "ausgebildet" zu werden und "selbstversorgend" zu sein, was bedeutet, dass es weiß, wann es die Arbeit verlassen und zum Aufladen gehen muss.

Er kann gewaschen werden und zwischen 20 und 40 Grad Celsius betrieben werden.

"Langfristig wird KI-Robotik sich natürlich in den Alltag integrieren, neuen Wert schaffen und menschliche Erfahrungen bereichern. Dieser Ansatz legt eine Grundlage für die großflächige Kommerzialisierung von Robotern und schafft eine Zukunft, in der Menschen und Roboter nahtlos koexistieren und zusammenarbeiten", erklärt Hyundai.

