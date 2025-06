Hyundai präsentiert den Ioniq 6 N auf dem Goodwood Festival of Speed

HQ

Hyundai hat bestätigt, dass es auf der diesjährigen Goodwood Festival of Speed Veranstaltung mit einer großen Enthüllung vertreten sein wird, die sich auf das Modell Ioniq 6 N konzentrieren wird. Dieses Auto gilt als "Hochleistungs-Elektrolimousine" und will "das N-Fahrerlebnis neu definieren", indem es ein Modell anbietet, das für "Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten durch intensive aerodynamische Entwicklung" gemacht ist.

Auf die Frage, was dies in der Praxis bedeutet, merkt Hyundai an, dass das Auto "ausgestellte Kotflügel, einen breiteren Stand, leichte Räder und einen großen Flügelspoiler" hat, der den Schwerpunkt auf die Aerodynamik legt und es zu einem "Alltagssportwagen" macht, der "ein aufregendes und intuitives Fahrerlebnis bieten kann".

Wir wissen, dass die Enthüllung für Goodwood geplant ist, da Hyundais Vizepräsident und Leiter von N Management Group, Joon Park, erklärt hat: "Der Ioniq 6 N wird das Segment der Hochleistungs-Elektrofahrzeuge erneut aufmischen, um unseren Fans aufregende Fahrerlebnisse zu bieten. Wir haben uns entschieden, den IONIQ 6 N beim Goodwood Festival of Speed vorzustellen, um so nah wie möglich an unseren Fans zu sein."

Schauen Sie sich unten einen Teaser des kommenden Autos an.

Werbung:

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Werbung: