Hyundai könnte der nächste Hersteller sein, der reine Verbrennungsantriebe ausfasst

HQ

Vor einiger Zeit entschied Toyota, dass der Verkauf reiner Verbrennungsantriebe in ihren Hauptmodellen eingestellt werden müsse, und stellte stattdessen teilweise auf Hybridlösungen um, falls dem Käufer kein Elektroauto gewünscht hätte.

Es scheint, dass diese Strategie so erfolgreich war, dass Hyundai erwägt, diesem Beispiel zu folgen. Im Gespräch mit CarExpert (über Motor1) sagte Hyundai Australia-CEO Gavin Donaldson, es werde "unvermeidlich", dass das Unternehmen konventionelle Verbrennungsantriebe zugunsten von Hybriden in weiten Teilen seines Modellangebots einstellen werde. Er verwies auf Toyotas Erfolg mit Modellen wie dem Camry und dem RAV4, die nun ausschließlich mit Hybridantrieb verkauft werden.

'Würden wir unsere Mainstream-Autos hybrider machen? Ich denke, das ist unvermeidlich. Ich denke, der Wechsel von Verbrennungsmotoren zu Hybriden und Elektrofahrzeugen [Elektrofahrzeugen] ist unvermeidlich.'

Im Gegensatz zu Toyota hat Hyundai den Käufern bisher eine breitere Auswahl an Antriebssträngen angeboten, darunter Benzin-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Wasserstoff- und vollelektrische Modelle. Das Unternehmen sagt jedoch, dass größere Fahrzeuge wie der Santa Fe, Sonata und Palisade schließlich nur noch hybridisiert werden könnten, während kleinere, erschwinglichere Modelle weiterhin traditionelle Verbrennungsmotoren anbieten könnten.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Hybridtechnologie viel breiter angenommen wird, selbst in Märkten, in denen Elektrofahrzeuge Schwierigkeiten hatten, durchzudringen.

Hyundai gibt Elektrofahrzeuge zwar nicht auf, aber die Kommentare deuten darauf hin, dass das Unternehmen Hybride als wichtige Brücke während des Übergangs der Branche zur vollständigen Elektrifizierung sieht.