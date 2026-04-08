Hyundai deutet eine drastische visuelle Veränderung für kommende Elektrofahrzeuge an

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Hyundai kündigt eine große Designüberarbeitung für seine elektrische Zukunft an. Das Unternehmen hat zwei mysteriöse neue Konzeptfahrzeuge, "Venus" und "Earth", vorgestellt, die eine mutige neue Richtung für die IONIQ-Reihe signalisieren.

Details sind noch rar, aber die Teaser-Bilder deuten bereits auf eine deutliche Veränderung hin. Ein Konzept, in Gold lackiert und von hinten gezeigt, zeichnet sich durch eine schlanke Fastback-Silhouette, ultradünne Rückleuchten und einen dezenten Lipspoiler aus, was auf ein eleganteres, coupéähnliches Elektrofahrzeug hindeutet. Das andere, von vorne in Silber dargestellt, wirkt aufrechter und robuster, mit kantiger Karosserie und einer vorne geführten Kabinenhaltung, die auf ein SUV-Design hindeutet.

Die größte Veränderung könnte das sein, was fehlt. Hyundais charakteristische Pixel-Beleuchtung, ein prägendes Merkmal von Modellen wie dem Ioniq 5 und Ioniq 6, scheint auf dem Rückweg zu sein. Stattdessen gibt es einfachere, schärfere Lichtelemente und einen minimalistischeren Gesamtlook.

Die Bilder können Sie unten sehen.